تنسيق الشهادات المعادلة 2023 …. تعرف على مقر التنسيق وموعد تقديم الأوراق

تنسيق الشهادات المعادلة 2023، أعلن مكتب التنسيق خلال الساعات الأخيرة عن صرف وقبول اوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، وذلك بداية من صباح يوم الأحد الموافق 20 اغسطس 2023 حتى يوم الخميس الموافق 31 اغسطس 2023، وسوف يكون في المكتب الرئيسي بمحافظة القاهرة والاسكندرية وأسيوط، وذلك تيسيراً على الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة والأجنبية التي تتضمن الآتي:

مقر تنسيق الشهادات المعادلة

فرع جامعة الاسكندرية صرف وقبول الأوراق لطلاب الشهادات المعادلة عنوانه: المدينة الجامعية للبنات عزبة سعد سموحة، وهو متاح لخدمة أبناء محافظة الاسكندرية والوجه البحري .

فرع جامعة أسيوط : لصرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة وعنوانه: مبنى ادارة اسيوط القديم بالوليدية وهو متاح لخدمة أبناء محافظة اسيوط الوجه القبلي.

المكتب الرئيسي بالقاهرة: مقره ادارة رعاية الطلاب بجامعة عين شمس بالمدينة الجامعية للبنين.

أما بالنسبة لطلاب الشهادة الثانوية السودانية والثانية الليبية، سوف يتم صرف الأوراق لهم من خلال المكتب الرئيسي بالقاهرة فقط.

تنسيق الشهادات المعادلة 2023

وأشار مكتب التنسيق على الصفحة الرسمية له على الانترنت أن الطالب يجب أن يقوم بتسديد ثمن دليل القبول وباقي الأوراق وذلك من خلال مكاتب البريد المتاحة في شتى محافظات الجمهورية، على الكود الخاص وهو 13600101 ورقم الحساب الدائن رقم(9190447778) ويقوم الطالب باستلام رقم الدخول والرقم السري بعد أن ينتهي من تسجيل بياناته على الموفع الرسمي للتنسيق الالكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: