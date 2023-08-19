رابط تحديث حساب المواطن 1445 وخطوات التسجيل ca.gov.sa

رابط تحديث حساب المواطن 1445، حيث يعد حساب المواطن من أهم برامج الدعم التي تقدمه المملكة السعودية لعدد كبير من المواطنين والأسر السعودية، لسد احتياجاتهم من طعام وشراب ، ويتم صرف الدعم في يوم 10 من كل شهر ميلادي ، إلا أنه يجب على المستفيد من حساب المواطن تحديث بياناته كل فترة حتى لا يتعرض إلى وقف الدعم الشهري، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات تحديث بيانات حساب المواطن …

رابط تحديث حساب المواطن 1445

حيث أعلن الحساب الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت أن تحديث بيانات البيانات للمستفيدين من أهم الأمور التي يجب على المستفيد القيام بها من وقت إلى آخر ، وإليكم خطوات تحديث بيانات حساب المواطن …

زيارة الموقع الرسمي لحساب المواطن على الإنترنت .

ادخل اسم المستفيد وكلمة المرور الخاصة به.

سوف يتم تحويلك إلى الالصفحة الرئيسية .

اضغط على تفاصيل الطلب.

سوف تظهر امامك كافة التفاصيل الخاصة بالحساب مثل العنوان وقيمة الدخل الشهري، والحساب البنكي، والعقارات المرفقة”.

يبدأ المستفيد بتحديث بياناته التي تحتاج إلى تحديث.

رفع الأوراق المطلوبة في حالة طلبها.

ثم يقوم المستفيد يالضغط على “حفظ البيانات”.

متى يجب تحديث بيانات حساب المواطن؟

كما أكد يرنامج حساب المواطن أن هناك موعد محدد لتحديث بيانات المستفيدين ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن على الانترنت ، ويجب على المستفيدين الالتزام بالتحديث في الموعد المحدد وذلك يكون في خلال 15 يوم من الإعلان عن تحديث البيانات وفي حالة عدم تغيير في بيانات المستفيد فلا داعي لتحديث البيانات.