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هنا الان استمارة التقديم فى كلية الشرطة العراقية 2023 رابط موقع موقع مديرية إدارة التطوع
ينتظر العديد من الأشخاص بفارغ الصبر استمارة التقديم لكلية الشرطة العراقية في عام 2023، وتقدم وزارة الداخلية هذه الفرصة للالتحاق بالدفعة السبعين من الكلية، ويتطلع الكثيرون من الطلاب في العراق إلى الانضمام إلى كلية الشرطة بسبب المكانة الرفيعة والمشرفة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى الدخل المالي العالي المتوفر فيها،و لذا، يهدف الكثير من الشباب إلى الالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة. حاليًا، يبدأ الشباب في معرفة الشروط الموضوعة للقبول في كلية الشرطة العراقية، بالإضافة إلى كيفية تقديم طلب الالتحاق بها.
استماره التقديم لكلية الشرطة العراقية2023
أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن طريقة التقديم وملء استمارة الالتحاق بكلية الشرطة، حيث يتم تقديم الطلبات عبر الإنترنت عن طريق موقع مديرية التطوع التابعة للوزارة، ويجب على الطالب الوصول إلى موقع المديرية والنقر على خيار “تسجيل الدخول” واتباع الخطوات والإرشادات الموجودة على الموقع لاستكمال عملية التسجيل، وينبغي على الطالب النقر على استمارة التقديم وملئ جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها، مثل رقم الجوال، والاسم الرباعي، والمؤهل الحاصل عليه، والحالة الاجتماعية،و بعد ذلك، يجب النقر على زر “التقديم” والانتظار لمراجعة الطلب من قبل وزارة الداخلية العراقية.
شروط التقديم لكلية الشرطة بالعراق
وضعت وزارة الداخلية في العراق مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الشرطة. ينبغي على الطالب قراءة هذه الشروط بدقة لتقييم فرص قبوله في كلية الشرطة. إليك الشروط المحددة:
.العمر: يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم بين 18 و25 عامًا.
. الدرجات الأكاديمية: يجب على الطالب المتقدم أن يحصل على 300 درجة أو أكثر.
. الحالة الاجتماعية: يجب أن يكون الطالب المتقدم أعزبًا. لا يسمح للمتزوجين بالتقديم.
. السمعة والسلوك: يجب أن يكون الطالب المتقدم له سمعة طيبة وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
. السجل الجنائي: يجب ألا يكون لدى الطالب المتقدم أي سجل جنائي سابق أو قضايا مخلة بالشرف.
. الفصل الجامعي: يجب ألا يكون الطالب المتقدم قد تم فصله من أي جامعة سابقًا.
. الميول السياسية: يجب أن لا يكون للطالب المتقدم أي انتماءات سياسية.
في حالة عدم استيفاء أي من هذه الشروط من قبل الطالب المتقدم، سيتم رفض طلبه للالتحاق بكلية الشرطة في العراق.