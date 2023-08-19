هنا الان استمارة التقديم فى كلية الشرطة العراقية 2023 رابط موقع موقع مديرية إدارة التطوع

ينتظر العديد من الأشخاص بفارغ الصبر استمارة التقديم لكلية الشرطة العراقية في عام 2023، وتقدم وزارة الداخلية هذه الفرصة للالتحاق بالدفعة السبعين من الكلية، ويتطلع الكثيرون من الطلاب في العراق إلى الانضمام إلى كلية الشرطة بسبب المكانة الرفيعة والمشرفة التي تتمتع بها، بالإضافة إلى الدخل المالي العالي المتوفر فيها،و لذا، يهدف الكثير من الشباب إلى الالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة. حاليًا، يبدأ الشباب في معرفة الشروط الموضوعة للقبول في كلية الشرطة العراقية، بالإضافة إلى كيفية تقديم طلب الالتحاق بها.

استماره التقديم لكلية الشرطة العراقية2023

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن طريقة التقديم وملء استمارة الالتحاق بكلية الشرطة، حيث يتم تقديم الطلبات عبر الإنترنت عن طريق موقع مديرية التطوع التابعة للوزارة، ويجب على الطالب الوصول إلى موقع المديرية والنقر على خيار “تسجيل الدخول” واتباع الخطوات والإرشادات الموجودة على الموقع لاستكمال عملية التسجيل، وينبغي على الطالب النقر على استمارة التقديم وملئ جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الحقول المخصصة لها، مثل رقم الجوال، والاسم الرباعي، والمؤهل الحاصل عليه، والحالة الاجتماعية،و بعد ذلك، يجب النقر على زر “التقديم” والانتظار لمراجعة الطلب من قبل وزارة الداخلية العراقية.

شروط التقديم لكلية الشرطة بالعراق