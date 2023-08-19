خطوات التسجيل في منصة جدير 1445 والشروط المطلوبة

منصة جدير 1445، هي من أهم المنصات التعليمية التي أعلنت عنها الحكومة السعودية على شبكة الإنترنت، والتي تساعد الكثير من الطلاب على اكتساب المعرفة والمهارات ، كما أنها تساعد أيضاً على تطوير المهارات، إلا أن أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في فتح حساب لديها والتي جاءت كالتالي:

شروط التسجيل في منصة جدير

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس أو الماجستير او الدكتوراه في عدد من التخصصات المتعلقة بالمنصة.

يجب أن يكون المتقدم حديث التخرج.

أن يكون حاصلاً على الدرجة الخامسة في اللغة الإنجليزية.

كما يجب أن يكون المتقدم متفرغ.

خطوات التسجيل في منصة جدير 1445

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لمنصة جدير التعليمية.

ادخال البيانات المطلوبة مثل الإسم والبريد الالكتروني.

كتابة المؤهل الدراسي والجنس والبلد.

التأكد من صحة البيانات المدخلة .

انشاء كلمة مرور قوية .

ثم اضغط على اوافق على الشروط والأحكام .

وأخيراً اضغط على “تأكيد إنشاء حساب”.

الاوراق المطلوبة للتسجيل في منصة جدير

صورة من بطاقة الهوية الوطنية على أن تكون سارية.

نسخة من السيرة الذاتية باللغة العربية والأجنبية.

صورة من شهادة التخرج وصورة من اختبار اللغة الأجنبية أو ما يعادلها.

مميزات التسجيل في منصة جدير

الحصول على مكافآت شهرية للمشتركين في البرنامج.

يستفيد المشترك من التأمينات الإجتماعية.

الاستفادة من الرحلات التطويرية المتنوعة والتي تشمل الآتي: