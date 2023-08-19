لو الزيرو غالي عليك”.. أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر ب 100 الف ( دايو ماتيز- فيات شاهين – سوزوكي – اسبيرانزا )

يتميز السوق المصري للسيارات المستعملة بتوافر تشكيلة واسعة من السيارات بمختلف العلامات التجارية، التصميمات الخارجية، ومستويات التجهيز، مما يتيح للمشترين العثور على السيارة المثالية التي تلبي احتياجاتهم، بالإضافة إلى ذلك يعتبر السعر عاملاً حاسمًا في اختيار السيارة المناسبة، حيث يسعى العديد من المشترين إلى العثور على سيارة تقدم لهم قيمة جيدة مقابل ميزانيتهم.

فيات شاهين موديل 1996

تعتبر واحدة من السيارات السيدان الأكثر شهرة في السوق المصري.

استطاعت أن تحقق شهرة واسعة بفضل ميزاتها الرائعة، مثل الإعتمادية العالية وتوافر قطع الغيار بسهولة وبأسعار معقولة.

تأتي هذه السيارة بمساحة داخلية واسعة، ومحرك بأربع أسطوانات، مزودة بناقل حركة يدوي.

متاحة في سوق السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من حوالي 80 ألف جنيه مصري للموديل العام 1996.”

سوزوكي ماروتي موديل 2008

سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 تتميز بحجمها المدمج، حيث تنتمي إلى فئة الهاتشباك.

تعتمد هذه النسخة على محرك رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة يدوي مانيوال.

تأتي السيارة بنمط أبواب رباعي، مع مساحة تخزين خلفية.

يمكن العثور على سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2008 في حالة جيدة وبسعر يبلغ حوالي 88 ألف جنيه.

بروتون ويرا موديل 2000

سيارة بروتون ويرا موديل 2000 هي واحدة من الطرازات المتنوعة التي تُقدمها علامة بروتون الماليزية في سوق السيارات المستعملة بمصر.

يتراوح سعر هذه النسخة حوالي 100 ألف جنيه.

تتميز السيارة بناقل حركة يدوي خماسي النقلات ومحرك سعة 1600 سي سي.

تأتي السيارة مع طلاء خارجي محدث ونوافذ كهربائية وقفل مركزي ونظام صوتي ترفيهي وفرش جلد وعجلة قيادة باور.

اسبيرانزا A213

تتميز سيارة اسبيرانزا A213 بطلائها الخارجي المحدث وحالتها الداخلية الفابريقة.

تزود بمحرك 4 سلندر وناقل سرعة يدوي.

تمتاز بمقدمة مدببة تحتوي على مصابيح أمامية مزدوجة وشبكة صغيرة في منتصف السيارة.

تأتي أيضاً مع مكيف هواء ونظام صوتي.

سعر هذه السيارة يبلغ حوالي 85 ألف جنيه.”

دايو ماتيز موديل 1999