كارت الخدمات المتكاملة 2023 رابط الاستعلام والأوراق والشروط المطلوبة

كارت الخدمات المتكاملة 2023، من أكثر الأمور التي بدأت تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة تيسيراً على عدد كبير من الأشخاص المستحقين من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المزمنة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

حيث تسعى الحكومة المصرية على توفير عدد من الخدمات لعدد كبير من الأشخاص من ذوي الهمم والأمراض المزمنة ولهذا أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تعيين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة والتي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا .

ادخل على قسم الخدمات المتكاملة .

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة .

اكتب رقم الهاتف .

ثم اضغط على كلمة “بحث”

سوف تظهر أمامك كافة التفاصيل الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يوفر لحامله فرصة التعليم بالمجان وخصوصاً في مرحلة التعليم الجامعي.

الحصول على التدريب المهني والتعيين في وظيفة مناسبة في عدد من الشركات والهيئات الحكومية.

يتم إعفاء حاملي كارت الخدمات المتكاملة من دفع الجمارك أو دفع الضرائب خصوصاً على المستلزمات الطبية الخاصة بذوي الإعاقة.

تخفيض رسوم المواصلات وتذاكر المترو .

الحصول على المعاشات الاستثنائية.

توفير عدد كبي من الخدمات الصحية وتخفيض تكاليف العمليات الكبيرة.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة