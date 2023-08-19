تردد قناة بي ان سبورت beIN Sport premium الناقلة لمباراة ليفربول وبرنموث مجاناً بدون تشفير

ستقام المباراة القوية بين الفريقين على ملعب آنفيلد والتي تقام اليوم في المساء ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024 ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة بي ان سبورت beIN Sport premium.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث

تقام المباراة اليوم في الخامسة مساء اليوم بالجولة الثانية من الدوري الانجليزي ويتم إذاعة على قناة beIN Sports 1 HD Premium. وقد قدم النجم المصري محمد صلاح أداءً قويًا مع ليفربول خلال مباراة البريميرليج، وستقام المباراة أمام بورنموث وذلك إلى المنافسة على لقب الهداف مع بداية المسابقة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي 2024

تعد من المباريات التي ينتظرها الكثير المحبي للفريقين والتي تقام مباراة ليفربول وبورنموث مساء السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب أنفيلد وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السادسة مساء بتوقيت أبوظبي وستذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Premium.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بورنموث

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أندري روبرتسون- فيرجيل فان دايك- إبراهيما كوناتي- ألكسندر أرنولد

خط الوسط: دومينيك سوبوسولاي- أليكسيس ماك أليستر- كودي جاكبو

خط الهجوم: محمد صلاح- داروين نونيز- لويس دياز

تشكيل بورنموث المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: ميلوس كيركيز- ماركوس سينسي- إيليا زابارنيي- ماكسيليمان آرونس

خط الوسط: فيليب بيلينج- جو روثويل- ريان كريستي

خط الهجوم: ديفيد بروكس- دومينيك سولانكي- جايدون أنتوني

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 Premium على سهيل سات