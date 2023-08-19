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“ابحث باسمك” الآن رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي pdf الدفعة الخامسة
اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي 2023، ويشهد العراق اهتماما متزايدا بالرعاية الاجتماعية والبحث عنها في الوجبة التاسعة من الدفعة الخامسة، ويبحث المواطنون فى جميع المحافظات العراقية عن معلومات حديثة حول الأسماء المقبولة، والآن، يتاح لهم فرصة التعرف على القوائم المقبولة عبر منصة “مظلتي”، التي تم إطلاقها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لتكون مركزا للاستعلام وتقديم الرعاية الاجتماعية وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التطوير الإلكتروني في العراق، وتسهم في تيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين في هذه الفترة التي تشهد تحديات متعددة في البلاد.
أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة.
هناك طلبات كبيرة من أكثر من نصف مليون مواطن على مساعدات اجتماعية في مختلف محافظات العراق، ولضمان توزيع المساعدات على من يحتاجونها حقا، تم وضع بعض المعايير للأهلية،و تسعى هذه المعايير إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم نحو الأسر الأكثر احتياجا، وسوف تتيح موقع ” البديل” للمواطنين معرفة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحزمة التاسعة للمساعدات.
الشروط المطلوبة للحصول الوجبة التاسعة 2024
يجب على الأسرة المتقدمة للرعاية الاجتماعية أن تستوفي بعض المعايير لضمان توجيه المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً. وتشتمل هذه الشروط على:
. أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.
. أن تكون أعمار أفراد الأسرة بين 15-55 سنة للنساء و18-60 سنة للرجال.
. ألا تمتلك الأسرة أي عقارات أو أصول قيمة.
. ألا تستفيد الأسرة من أي منح حكومية أخرى.
. أن يكون دخل الأسرة غير كافٍ لتغطية احتياجاتها الأساسية.
ربط أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية فى العراق
. زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.
. بحث “منصة مظلتي” في الموقع واختيارها. قد تكون متاحة في القائمة الرئيسية.
. في منصة مظلتي، اختر “الوجبة التاسعة” من القوائم حول البرامج الاجتماعية.
. اختر “الدفعة الخامسة” عندما تكون متاحة رسميًا. تشمل هذه الدفعة قائمة الأسماء المؤهلة.
. عندما تتاح قائمة الأسماء، بحث عن الاسم كامل الذي تريد. عادة ما تكون القائمة عبارة عن ملف PDF .