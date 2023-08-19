“ابحث باسمك” الآن رابط أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 منصة مظلتي pdf الدفعة الخامسة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي 2023، ويشهد العراق اهتماما متزايدا بالرعاية الاجتماعية والبحث عنها في الوجبة التاسعة من الدفعة الخامسة، ويبحث المواطنون فى جميع المحافظات العراقية عن معلومات حديثة حول الأسماء المقبولة، والآن، يتاح لهم فرصة التعرف على القوائم المقبولة عبر منصة “مظلتي”، التي تم إطلاقها من قبل ، ويشهد العراق اهتماما متزايدا بالرعاية الاجتماعية والبحث عنها في الوجبة التاسعة من الدفعة الخامسة، ويبحث المواطنون فى جميع المحافظات العراقية عن معلومات حديثة حول الأسماء المقبولة، والآن، يتاح لهم فرصة التعرف على القوائم المقبولة عبر منصة “مظلتي”، التي تم إطلاقها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية لتكون مركزا للاستعلام وتقديم الرعاية الاجتماعية وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التطوير الإلكتروني في العراق، وتسهم في تيسير تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين في هذه الفترة التي تشهد تحديات متعددة في البلاد.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة.

هناك طلبات كبيرة من أكثر من نصف مليون مواطن على مساعدات اجتماعية في مختلف محافظات العراق، ولضمان توزيع المساعدات على من يحتاجونها حقا، تم وضع بعض المعايير للأهلية،و تسعى هذه المعايير إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توجيه الدعم نحو الأسر الأكثر احتياجا، وسوف تتيح موقع ” البديل” للمواطنين معرفة المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحزمة التاسعة للمساعدات.