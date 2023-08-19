رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ السنوات التحضيرية 2023-2024 ترسيم اطفال التحضيري preparatoire.education.tn

رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ السنوات التحضيرية 2023-2024، يعد من أهم الأمور التي تهم عدد كبير من أولياء الأمور والذي يمكنهم اتمام عملية التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2024، وكانت وزارة التعليم قد أعلنت عن تدشين رابط الكتروني للتسجيل ، وذلك تيسيراً على أولياء الأمور وتجنب الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة بعد خبر انتشار متحور EG5 ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط وخطوات التسجيل …

رابط التسجيل عن بعد لتلاميذ السنوات التحضيرية 2023-2024

حيث صرح مصدر مسؤول بالوزارة أن عملية التسجيل سوف تبدأ في 15 أغسطس الجاري حتى 5 سبتمبرب المقبل، وأشارت وزارة التعليم أنها نشرت عدد من الفيديوهات الاسترشادية حتى يتمكن أولياء الأمور من الإنتهاء من عملية التسجيل بكل سهولة ويسر، وأشار المصدر بعد أن ينتهي الطالب من التسجيل يجب عليه الانتظار حتى يتم مراجعة طلب التسجيل، وإليكم الخطوات ….

الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم التونسية من هنا .

اكتب رمز التحقق الموجود في الخانة الموجودة أمامك.

ثم اضغط على انشاء حساب جديد.

ادخل البيانات في الخانات الموجودة أمامك.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم حدد المدرسة التابع لها الطالب.

ادخل الرقم التعريفي للطالب .

تأكد من أن البيانات التي أدخلتها صحيحة.

انقر على موافقة على الشروط والأحكام.

ثم اضغط على ايقونة “تسجيل”.

الأوراق المطلوبة للتسجيل