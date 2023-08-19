تردد قناة beIN Sports Premium 1 الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر يونايتد اليوم 19 اغسطس في الدوري الانجليزي

يرغب الكثيرالتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام والتي تقام اليوم السبت الموافق 19 أغسطس فقد فاز مانشستر يونايتد بثلاث نقاط خلال فوزه في الجولة الأولى ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة beIN Sports Premium 1.

مباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

ستقام المباراة القوية اليوم على ملعب الوايت هارت لين الجديد وسيتم حضور المبارت عدد من الجماهير المحبين للفريقين من خلال تشجيع وان الحكم الخاص بالمباراة وهو الإنجليزي مايكيل أوليفير وستقام في تمام الساعة السابعة وثلاثون دقيقة بتوقيت الرياض والقاهرة، والساعة الثامنة وثلاثون دقيقة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وتوتنهام

تبث مباراة مانشستر يونايتد ضد توتنهام على قناة بي إن سبورت برايم الأولى وهي من القنوات الرياضية الهامة التي تبث عدد من المباريات ويمكننا مشاهدة محتواها من خلال التردد الاتي.

التردد الخاص بالقناة هو: 11013

الاستقطاب: أفقي

اما عن معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد ضد توتنهام

حراسة المرمى أندريه أونانا.

خط الدفاع كل من لوك شاو وليساندرو مارتينيز ورافاييل فاران وآرون وان بيساكا.

خط الوسط كل من كريستيان إريكسن وكارلوس كاسيميرو وبرونو فيرنانديز.

الهجوم كل من أليخاندرو غارناتشو وماركوس راشفورد وأنتوني.

تشكيل توتنهام اليوم