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زيادة من 50%”.. اسعار الكتب الخارجية 2024 لجميع المراحل الدراسية ( المعاصر – الاضواء – الباهر – الشاطر – Bit by Bit)

ahmed.khaledمنذ 22 ثانية
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اسعار الكتب الخارجية 2024
اسعار الكتب الخارجية 2024

رغب العديد من أولياء الأمور في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية في معرفة أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، من جانب آخر تم الإعلان عن تخفيضات تصل إلى نسبة 20% في الأسعار للكتب الخارجية المخصصة للمراحل الإبتدائية والإعدادية من قبل المكتبات الخارجية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

اسعار الكتب الخارجية 2024

أصبحت الكتب الخارجية من أبرز العوامل التي تؤثر على النظام التعليمي في مصر، حيث شهدت زيادة كبيرة في أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى حوالي 50%، وربما أكثر من ذلك، هذا الارتفاع في الأسعار يأتي نتيجة للتقلبات الإقتصادية العالمية التي شهدها العالم بأسره بسبب الأحداث الجارية.

سعر الكتب الخارجية المرحلة الثانوية

رقمالكتابسعر الكتاب (جنيه)
1المعاصر لمادة اللغة الإنجليزية225 جنيه
2المعاصر لمادة الجيولوجيا225 جنيه
3المعاصر لجميع فروع الرياضيات835 جنيه
4الأضواء لمادة اللغة العربية480 جنيه
5الامتحان لمادة الأحياء320 جنيه
6سوبر ستار لمادة اللغة الألمانية140 جنيه
7جيم لمادة اللغة الإنجليزية230 جنيه
8المثالي لمادة علم النفس90 جنيه
9المثالي لمادة الفيزياء210 جنيه
10الامتحان لمادة كيمياء شرح220 جنيه
11الامتحان لمادة الفيزياء شرح150 جنيه
12الوافي لمادة اللغة العربية شرح260 جنيه
13برافو لمادة اللغة الفرنسية – مهارات45 جنيه

أسعار كتب الامتحان 2024

نوع الكتابالمرحلةالجزءسعر الكتاب (جنيه)
الامتحان علومالإعداديةالجزء الأول120
الامتحان عربيالإعداديةالجزء 1135
الامتحان علومالإعداديةالجزء 1120
الامتحان عربيالإعداديةالجزء 2140
الامتحان علومالثالث الإعدادي130
الامتحان لغة عربيةالثالث الإعدادي145
الامتحان كيمياء شرح 3ثالثانوية220
الامتحان أحياء للصف الثالث الثانويالثانوية140
الامتحان جيولوجيا تالتة ثانويالثانوية225

أسعار كتب الباهر 2024

اسم الكتابالصفسعر الكتاب (جنيه)
الباهر كونكت إنجليزيكي جي وان55 جنيه
كونكت بلسكي جي 158 جنيه
الباهر كونكت إنجليزيكي جي 255 جنيه
الباهر كونكت بلسكي جي 258 جنيه
الباهر رياضياتالأول الابتدائي80 جنيه
الإنجليزي كونكتالأول الابتدائي88 جنيه
الإنجليزي كونكت بلسالأول الابتدائي99 جنيه
الباهر رياضياتالثاني الابتدائي80 جنيه
الباهر إنجليزي كونكتالثاني الابتدائي88 جنيه
الباهر كونكت بلسالثاني الابتدائي99 جنيه
الباهر رياضياتالثالث الابتدائي80 جنيه
الإنجليزي كونكت بلسالثالث الابتدائي99 جنيه
الباهر رياضياتالرابع الابتدائي86 جنيه
الإنجليزي بلسالرابع الابتدائي99 جنيه
الباهر رياضياتالخامس الابتدائي85 جنيه
الإنجليزي كونكت بلسالخامس الابتدائي99 جنيه

أسعار كتب الشاطر 2024

اسم الكتابالصفسعر الكتاب (جنيه)
الشاطر عربيالأول الابتدائي95 جنيه
الشاطر عربيالثاني الابتدائي99 جنيه
الشاطر عربيالثالث الابتدائي99 جنيه
الشاطر عربيالرابع الابتدائي115 جنيه
الشاطر عربيالخامس الابتدائي120 جنيه
الشاطر رياضياتالأول الابتدائي95 جنيه
الشاطر رياضياتالثاني الابتدائي95 جنيه
الشاطر رياضياتالثالث الابتدائي99 جنيه
الشاطر إنجليزيالأول الابتدائي99 جنيه
الشاطر إنجليزيالثاني الابتدائي99 جنيه
الشاطر إنجليزيالثالث الابتدائي99 جنيه
الشاطر علومالرابع الابتدائي99 جنيه
الشاطر دراساتالرابع الابتدائي95 جنيه
الشاطر علومالخامس الابتدائي99 جنيه
الشاطر بوكليت عربيالثالث الإعدادي99 جنيه
الشاطر بوكليت دراساتالثالث الإعدادي99 جنيه
الشاطر بوكليت العلومالثالث الإعدادي99 جنيه

أسعار كتب الأضواء 2024

نوع الكتابالصفسعر الكتاب (جنيه)
الأضواء كي جي 1-2 عربيكي جي 1-285
الأضواء رياضيات كي جي 1-2كي جي 1-285
الأضواء إنجليزي كي جي 1-2كي جي 1-285
الأضواء رياضياتالأول الابتدائي100
الأضواء لغة عربيةالأول الابتدائي115
الأضواء عربيالثاني الابتدائي120
الأضواء رياضياتالثاني الابتدائي110
الأضواء رياضياتتالتة ابتدائي115
الأضواء عربيالثالث الابتدائي125
جيم تانية ثانوي 2024الثانوية (ثانوية عامة)220

سعر كتاب Bit by Bit 2024

الصفسعر الكتاب (جنيه)
كتاب بت باي بت كونكت 1 الصف الأول الابتدائي95
كتاب Bit by Bit كونكت 2 الصف الثاني الابتدائي95
كتاب بيت باي بيت كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي100
كتاب Bit by Bit كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي105
كتاب Bit by Bit كونكت 5 الصف الخامس الابتدائي105
كتاب Bit by Bit الصف الأول الإعدادي105
كتاب Bit by Bit الصف الثاني الإعدادي105

أسعار كتب المعاصر 2024

الكتابالمستوى الدراسيالسعر (بالجنيه المصري)
كتاب المعاصر كونكت كي جي وان100 جنيه
كتاب المعاصر كونكت كي جي ي تو100 جنيه
كتاب المعاصر بلس كي جي وان130 جنيه
كتاب المعاصر بلس كي جي تو130 جنيه
كتاب المعاصر كونكت للصف الأول الإبتدائي120 جنيه
كتاب المعاصر كونكت للصف الثاني الإبتدائي125 جنيه
كتاب المعاصر كونكت للصف الثالث الإبتدائي130 جنيه
كتاب المعاصر بلس للصف الأول الإبتدائي165 جنيه
كتاب المعاصر بلس للصف الثاني الإبتدائي165 جنيه
كتاب المعاصر بلس للصف الثالث الإبتدائي165 جنيه
كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الأول الإعدادي140 جنيه
كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثاني الإعدادي140 جنيه
كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثالث الإعدادي145 جنيه
كتاب ماث للصف الأول الثانوي180 جنيه
كتاب المعاصر رياضيات للصف الثالث الثانوي 445 جنيه
كتاب المعاصر لغة إنجليزية للصف الثالث الثانوي225 جنيه

 

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ahmed.khaledمنذ 22 ثانية
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