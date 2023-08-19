رغب العديد من أولياء الأمور في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية في معرفة أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، من جانب آخر تم الإعلان عن تخفيضات تصل إلى نسبة 20% في الأسعار للكتب الخارجية المخصصة للمراحل الإبتدائية والإعدادية من قبل المكتبات الخارجية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.

اسعار الكتب الخارجية 2024

أصبحت الكتب الخارجية من أبرز العوامل التي تؤثر على النظام التعليمي في مصر، حيث شهدت زيادة كبيرة في أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى حوالي 50%، وربما أكثر من ذلك، هذا الارتفاع في الأسعار يأتي نتيجة للتقلبات الإقتصادية العالمية التي شهدها العالم بأسره بسبب الأحداث الجارية.

سعر الكتب الخارجية المرحلة الثانوية

رقم الكتاب سعر الكتاب (جنيه) 1 المعاصر لمادة اللغة الإنجليزية 225 جنيه 2 المعاصر لمادة الجيولوجيا 225 جنيه 3 المعاصر لجميع فروع الرياضيات 835 جنيه 4 الأضواء لمادة اللغة العربية 480 جنيه 5 الامتحان لمادة الأحياء 320 جنيه 6 سوبر ستار لمادة اللغة الألمانية 140 جنيه 7 جيم لمادة اللغة الإنجليزية 230 جنيه 8 المثالي لمادة علم النفس 90 جنيه 9 المثالي لمادة الفيزياء 210 جنيه 10 الامتحان لمادة كيمياء شرح 220 جنيه 11 الامتحان لمادة الفيزياء شرح 150 جنيه 12 الوافي لمادة اللغة العربية شرح 260 جنيه 13 برافو لمادة اللغة الفرنسية – مهارات 45 جنيه

أسعار كتب الامتحان 2024

نوع الكتاب المرحلة الجزء سعر الكتاب (جنيه) الامتحان علوم الإعدادية الجزء الأول 120 الامتحان عربي الإعدادية الجزء 1 135 الامتحان علوم الإعدادية الجزء 1 120 الامتحان عربي الإعدادية الجزء 2 140 الامتحان علوم الثالث الإعدادي – 130 الامتحان لغة عربية الثالث الإعدادي – 145 الامتحان كيمياء شرح 3ث الثانوية – 220 الامتحان أحياء للصف الثالث الثانوي الثانوية – 140 الامتحان جيولوجيا تالتة ثانوي الثانوية – 225

أسعار كتب الباهر 2024

اسم الكتاب الصف سعر الكتاب (جنيه) الباهر كونكت إنجليزي كي جي وان 55 جنيه كونكت بلس كي جي 1 58 جنيه الباهر كونكت إنجليزي كي جي 2 55 جنيه الباهر كونكت بلس كي جي 2 58 جنيه الباهر رياضيات الأول الابتدائي 80 جنيه الإنجليزي كونكت الأول الابتدائي 88 جنيه الإنجليزي كونكت بلس الأول الابتدائي 99 جنيه الباهر رياضيات الثاني الابتدائي 80 جنيه الباهر إنجليزي كونكت الثاني الابتدائي 88 جنيه الباهر كونكت بلس الثاني الابتدائي 99 جنيه الباهر رياضيات الثالث الابتدائي 80 جنيه الإنجليزي كونكت بلس الثالث الابتدائي 99 جنيه الباهر رياضيات الرابع الابتدائي 86 جنيه الإنجليزي بلس الرابع الابتدائي 99 جنيه الباهر رياضيات الخامس الابتدائي 85 جنيه الإنجليزي كونكت بلس الخامس الابتدائي 99 جنيه

أسعار كتب الشاطر 2024

اسم الكتاب الصف سعر الكتاب (جنيه) الشاطر عربي الأول الابتدائي 95 جنيه الشاطر عربي الثاني الابتدائي 99 جنيه الشاطر عربي الثالث الابتدائي 99 جنيه الشاطر عربي الرابع الابتدائي 115 جنيه الشاطر عربي الخامس الابتدائي 120 جنيه الشاطر رياضيات الأول الابتدائي 95 جنيه الشاطر رياضيات الثاني الابتدائي 95 جنيه الشاطر رياضيات الثالث الابتدائي 99 جنيه الشاطر إنجليزي الأول الابتدائي 99 جنيه الشاطر إنجليزي الثاني الابتدائي 99 جنيه الشاطر إنجليزي الثالث الابتدائي 99 جنيه الشاطر علوم الرابع الابتدائي 99 جنيه الشاطر دراسات الرابع الابتدائي 95 جنيه الشاطر علوم الخامس الابتدائي 99 جنيه الشاطر بوكليت عربي الثالث الإعدادي 99 جنيه الشاطر بوكليت دراسات الثالث الإعدادي 99 جنيه الشاطر بوكليت العلوم الثالث الإعدادي 99 جنيه

أسعار كتب الأضواء 2024

نوع الكتاب الصف سعر الكتاب (جنيه) الأضواء كي جي 1-2 عربي كي جي 1-2 85 الأضواء رياضيات كي جي 1-2 كي جي 1-2 85 الأضواء إنجليزي كي جي 1-2 كي جي 1-2 85 الأضواء رياضيات الأول الابتدائي 100 الأضواء لغة عربية الأول الابتدائي 115 الأضواء عربي الثاني الابتدائي 120 الأضواء رياضيات الثاني الابتدائي 110 الأضواء رياضيات تالتة ابتدائي 115 الأضواء عربي الثالث الابتدائي 125 جيم تانية ثانوي 2024 الثانوية (ثانوية عامة) 220

سعر كتاب Bit by Bit 2024

الصف سعر الكتاب (جنيه) كتاب بت باي بت كونكت 1 الصف الأول الابتدائي 95 كتاب Bit by Bit كونكت 2 الصف الثاني الابتدائي 95 كتاب بيت باي بيت كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي 100 كتاب Bit by Bit كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي 105 كتاب Bit by Bit كونكت 5 الصف الخامس الابتدائي 105 كتاب Bit by Bit الصف الأول الإعدادي 105 كتاب Bit by Bit الصف الثاني الإعدادي 105

أسعار كتب المعاصر 2024