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زيادة من 50%”.. اسعار الكتب الخارجية 2024 لجميع المراحل الدراسية ( المعاصر – الاضواء – الباهر – الشاطر – Bit by Bit)
رغب العديد من أولياء الأمور في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية في معرفة أسعار الكتب الخارجية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، من جانب آخر تم الإعلان عن تخفيضات تصل إلى نسبة 20% في الأسعار للكتب الخارجية المخصصة للمراحل الإبتدائية والإعدادية من قبل المكتبات الخارجية في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
اسعار الكتب الخارجية 2024
أصبحت الكتب الخارجية من أبرز العوامل التي تؤثر على النظام التعليمي في مصر، حيث شهدت زيادة كبيرة في أسعارها خلال الفترة الحالية بنسبة تصل إلى حوالي 50%، وربما أكثر من ذلك، هذا الارتفاع في الأسعار يأتي نتيجة للتقلبات الإقتصادية العالمية التي شهدها العالم بأسره بسبب الأحداث الجارية.
سعر الكتب الخارجية المرحلة الثانوية
|رقم
|الكتاب
|سعر الكتاب (جنيه)
|1
|المعاصر لمادة اللغة الإنجليزية
|225 جنيه
|2
|المعاصر لمادة الجيولوجيا
|225 جنيه
|3
|المعاصر لجميع فروع الرياضيات
|835 جنيه
|4
|الأضواء لمادة اللغة العربية
|480 جنيه
|5
|الامتحان لمادة الأحياء
|320 جنيه
|6
|سوبر ستار لمادة اللغة الألمانية
|140 جنيه
|7
|جيم لمادة اللغة الإنجليزية
|230 جنيه
|8
|المثالي لمادة علم النفس
|90 جنيه
|9
|المثالي لمادة الفيزياء
|210 جنيه
|10
|الامتحان لمادة كيمياء شرح
|220 جنيه
|11
|الامتحان لمادة الفيزياء شرح
|150 جنيه
|12
|الوافي لمادة اللغة العربية شرح
|260 جنيه
|13
|برافو لمادة اللغة الفرنسية – مهارات
|45 جنيه
أسعار كتب الامتحان 2024
|نوع الكتاب
|المرحلة
|الجزء
|سعر الكتاب (جنيه)
|الامتحان علوم
|الإعدادية
|الجزء الأول
|120
|الامتحان عربي
|الإعدادية
|الجزء 1
|135
|الامتحان علوم
|الإعدادية
|الجزء 1
|120
|الامتحان عربي
|الإعدادية
|الجزء 2
|140
|الامتحان علوم
|الثالث الإعدادي
|–
|130
|الامتحان لغة عربية
|الثالث الإعدادي
|–
|145
|الامتحان كيمياء شرح 3ث
|الثانوية
|–
|220
|الامتحان أحياء للصف الثالث الثانوي
|الثانوية
|–
|140
|الامتحان جيولوجيا تالتة ثانوي
|الثانوية
|–
|225
أسعار كتب الباهر 2024
|اسم الكتاب
|الصف
|سعر الكتاب (جنيه)
|الباهر كونكت إنجليزي
|كي جي وان
|55 جنيه
|كونكت بلس
|كي جي 1
|58 جنيه
|الباهر كونكت إنجليزي
|كي جي 2
|55 جنيه
|الباهر كونكت بلس
|كي جي 2
|58 جنيه
|الباهر رياضيات
|الأول الابتدائي
|80 جنيه
|الإنجليزي كونكت
|الأول الابتدائي
|88 جنيه
|الإنجليزي كونكت بلس
|الأول الابتدائي
|99 جنيه
|الباهر رياضيات
|الثاني الابتدائي
|80 جنيه
|الباهر إنجليزي كونكت
|الثاني الابتدائي
|88 جنيه
|الباهر كونكت بلس
|الثاني الابتدائي
|99 جنيه
|الباهر رياضيات
|الثالث الابتدائي
|80 جنيه
|الإنجليزي كونكت بلس
|الثالث الابتدائي
|99 جنيه
|الباهر رياضيات
|الرابع الابتدائي
|86 جنيه
|الإنجليزي بلس
|الرابع الابتدائي
|99 جنيه
|الباهر رياضيات
|الخامس الابتدائي
|85 جنيه
|الإنجليزي كونكت بلس
|الخامس الابتدائي
|99 جنيه
أسعار كتب الشاطر 2024
|اسم الكتاب
|الصف
|سعر الكتاب (جنيه)
|الشاطر عربي
|الأول الابتدائي
|95 جنيه
|الشاطر عربي
|الثاني الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر عربي
|الثالث الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر عربي
|الرابع الابتدائي
|115 جنيه
|الشاطر عربي
|الخامس الابتدائي
|120 جنيه
|الشاطر رياضيات
|الأول الابتدائي
|95 جنيه
|الشاطر رياضيات
|الثاني الابتدائي
|95 جنيه
|الشاطر رياضيات
|الثالث الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر إنجليزي
|الأول الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر إنجليزي
|الثاني الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر إنجليزي
|الثالث الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر علوم
|الرابع الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر دراسات
|الرابع الابتدائي
|95 جنيه
|الشاطر علوم
|الخامس الابتدائي
|99 جنيه
|الشاطر بوكليت عربي
|الثالث الإعدادي
|99 جنيه
|الشاطر بوكليت دراسات
|الثالث الإعدادي
|99 جنيه
|الشاطر بوكليت العلوم
|الثالث الإعدادي
|99 جنيه
أسعار كتب الأضواء 2024
|نوع الكتاب
|الصف
|سعر الكتاب (جنيه)
|الأضواء كي جي 1-2 عربي
|كي جي 1-2
|85
|الأضواء رياضيات كي جي 1-2
|كي جي 1-2
|85
|الأضواء إنجليزي كي جي 1-2
|كي جي 1-2
|85
|الأضواء رياضيات
|الأول الابتدائي
|100
|الأضواء لغة عربية
|الأول الابتدائي
|115
|الأضواء عربي
|الثاني الابتدائي
|120
|الأضواء رياضيات
|الثاني الابتدائي
|110
|الأضواء رياضيات
|تالتة ابتدائي
|115
|الأضواء عربي
|الثالث الابتدائي
|125
|جيم تانية ثانوي 2024
|الثانوية (ثانوية عامة)
|220
سعر كتاب Bit by Bit 2024
|الصف
|سعر الكتاب (جنيه)
|كتاب بت باي بت كونكت 1 الصف الأول الابتدائي
|95
|كتاب Bit by Bit كونكت 2 الصف الثاني الابتدائي
|95
|كتاب بيت باي بيت كونكت 3 الصف الثالث الابتدائي
|100
|كتاب Bit by Bit كونكت 4 الصف الرابع الابتدائي
|105
|كتاب Bit by Bit كونكت 5 الصف الخامس الابتدائي
|105
|كتاب Bit by Bit الصف الأول الإعدادي
|105
|كتاب Bit by Bit الصف الثاني الإعدادي
|105
أسعار كتب المعاصر 2024
|الكتاب
|المستوى الدراسي
|السعر (بالجنيه المصري)
|كتاب المعاصر كونكت
|كي جي وان
|100 جنيه
|كتاب المعاصر كونكت
|كي جي ي تو
|100 جنيه
|كتاب المعاصر بلس
|كي جي وان
|130 جنيه
|كتاب المعاصر بلس
|كي جي تو
|130 جنيه
|كتاب المعاصر كونكت
|للصف الأول الإبتدائي
|120 جنيه
|كتاب المعاصر كونكت
|للصف الثاني الإبتدائي
|125 جنيه
|كتاب المعاصر كونكت
|للصف الثالث الإبتدائي
|130 جنيه
|كتاب المعاصر بلس
|للصف الأول الإبتدائي
|165 جنيه
|كتاب المعاصر بلس
|للصف الثاني الإبتدائي
|165 جنيه
|كتاب المعاصر بلس
|للصف الثالث الإبتدائي
|165 جنيه
|كتاب المعاصر لغة إنجليزية
|للصف الأول الإعدادي
|140 جنيه
|كتاب المعاصر لغة إنجليزية
|للصف الثاني الإعدادي
|140 جنيه
|كتاب المعاصر لغة إنجليزية
|للصف الثالث الإعدادي
|145 جنيه
|كتاب ماث
|للصف الأول الثانوي
|180 جنيه
|كتاب المعاصر رياضيات
|للصف الثالث الثانوي
|445 جنيه
|كتاب المعاصر لغة إنجليزية
|للصف الثالث الثانوي
|225 جنيه