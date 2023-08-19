تردد قناة SSC Extra 1 SD الناقلة لدوري روشن السعودي .. الاتحاد والطائي .. الهلال والفيحاء

تصنف هذه المباراة من المباريات القوية بين الفريقين وانها مواجهة من العيار الثقيل ويرغب كل من الفريقين الحصول على الفوز وتجميع عدد من الاهداف لكي يكون في الصدارة والتي تقام في مساء اليوم السبت 19 أغسطس2023، علي ملعب الأمير عبد الله الفيصل خلال عدد من الجماهير، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة SSC Extra 1 SD الناقلة لدوري روشن السعودي.

مباراة اليوم الاتحاد والطائي

مواجهة مميزة والتي تجمع فريق الاتحاد بنظيره الطائي علي ملعب الأمير عبد الله الفيصل وهي من ضمن مواجهات الجولة الثانية من عمر منافسات بطولة الدوري السعودي وهناك تخاوف من قبل جماهير الاتحاد عن مواجهة فريق الطائي العنيد، وذلك بعد ضمك بهدف دون رد ويامل الجماهير ان يحصل الفريق على نقاط الثلاث أمام الطائي من أجل مواصلة الانتصارات.

موعد مباراة الاتحاد و الطائي في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن

تقام مباراة الاتحاد والطائي مساء اليوم السبت 19 أغسطس 2023 بمواجهة مخيفة بينهم والتي تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، و السعوديةالعاشرة بتوقيت دولة الإمارات كما يستطيع جماهير الكرة مشاهدة مباريات الدوري السعودي فقط وحصريًا عبر شاشة قنوات SSC. والتي تعتبر من ضمن القنوات الهامة والتي تذاع افضل المباريات وستنقل مباراة اليوم عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بجودة عادية وبدون تغطية مباشر وسيتم اليوم التعليق على المباراة من قبل المعلق المصري بلال علام، وعبر القناة الصوتية الثانية المعلق حماد العنزي.