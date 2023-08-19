طريقة عمل الهاتف مشغول دائما لرقم معين

يبحث أغلب المستخدمين عن طريق سهلة لعمل الهاتف مشغول دائمًا لرقم معين وتلك الخدمة لتجنب المضايقات التي تتكرر بشكل دائم ومنع استقبال المكالمات الهاتفية غير المرغوب فيها وذلك دون إغلاق الهاتف أو جعله علي وضع الطيران، لذلك سوف نوضح لكم الطريقة الصحيحة لعمل الهاتف مشغول في لكل سهولة في السطور التالية.

طريقة عمل الهاتف مشغول دائمًا لرقم معين

في الأندرويد يمكن عمل الهاتف مشغول لرقم معين لتجنب المضايقات المتكررة أو حظر مكالمات الأشخاص غير المرغوب فيهم ويتم ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

يتم أولًا فتح الهاتف ثم الدخول إلى قائمة سجل المكالمات.

الضغط مطولًا على الرقم الذي ترغب في حظره.

الضغط على إضافة الَرقم إلى قائمة الحظر.

التأكيد على إضافة الرقم في الحظر.

طريقة عمل الهاتف مشغول دائمًا لرقم معين في الأيفون

يمكن لمستخدمي الايفون أيضًا عمل الهاتف مَشغُول دائمًا لرقم معين أو لعدة أرقام غير مرغوب في استقبال مكالماتها ويتم عن طريق بعض الخطوات سنوضحها لكم في السطور الآتية:

فتح الهاتف ثم الدخول إلى قائمة الاتصال.

الضغط مطولًا على الرقم غير المرغوب في استقبال مكالماته.

الضغط على إضافة الرقم في قائمة الحظر.

التأكيد على إضافة الرقم في الحظر بالضغط على موافق.

طريقة إلغاء خاصية عمل الهاتف مشغول دائمًا لرقم معين

من الممكن إلغاء خاصية عمل الهاتف مَشغُول دائمًا واستقبال مكالمات مرة أخرى وذلك في حالة إذا ما رغبت في تغيير قرارك ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

فتح الهاتف ثم الدخول إلي قائمة سجل المكالمات.

الضغط على مزيد من الخيارات.

الدخول إلى القائمة المحظورة ثم الضغط على تعديل.

الضغط على الرَقم لإزالته من الحظر.

إلغاء خاصية عمل الهاتف مشغول دائمًا لرقم معين