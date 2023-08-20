“جديد” كشوفات pdf استخراج اسماء الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة الخامسة اسماء المشمولين بالرعاية وزارة العمل مظلتي

البحث عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 خلال الساعات الأخيرة، والجدير بالذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق تقدم خدمة الرعاية الاجتماعية للعديد من المواطنين، بهدف تقديم الدعم للفئات المحتاجة خلال فترات التدهور الاقتصادي التي يواجهها البلد حيث تم استقبال حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، وأعلن السيد أحمد الأسدي، مدير وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الدفعة الخامسة من المستفيدين من الرعاية تضمنت ما بين 150 ألف و200 ألف شخص.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

أعلنت الوزارة عن قائمة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، وتتضمن هذه الدفعة الرابعة والخامسة حيث تم الإعلان عن هذا من خلال رابط على منصة “مظلتي” للرعاية الاجتماعية، وينتظر جميع الأشخاص الذين قدّموا طلباتهم الإعلان عن الأسماء المستفيدين في الدفعة الثالثة، والتي من المتوقع أن تُعلن خلال الساعات القادمة، وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية سابقًا أن الإعلان عن المستفيدين من الوجبة التاسعة سيتم عبر خمس دفعات، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المتقدمين نتيجة للتحديات الاقتصادية التي يواجهها البلد، وقد استقبلت الوزارة حوالي 300 ألف طلب للحصول على هذه المساعدة، وهي الوجبة الاجتماعية الأخيرة.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

التعرف على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 للحصول على الوجبة الخامسة، يتم ذلك من خلال اتباع الطريقة التالية:

ابدأ بالدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

بمجرد دخولك إلى الموقع، ابحث عن خيار “مظلتي الرعاية الاجتماعية العراق” وقم بالنقر عليه.

وسيتم توجيهك إلى منصة “مظلتي”.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت قد قمت بإنشاء حساب سابقًا، أو قم بإنشاء حساب جديد إذا لم تكن.

بمجرد تسجيل الدخول، ابحث عن خيار “إرسال طلبي للوجبة التاسعة 9” وقم بالنقر عليه.

اختر الرعاية الاجتماعية من الخيارات المتاحة.

حدد الوجبة التي تريد استفسارًا عنها، وهي الوجبة التاسعة.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح، بما في ذلك المعلومات الشخصية وبيانات الاتصال.

اضغط على زر “استفسار حول أسماء الأشخاص المضمنين الجدد”.

وستظهر لك قائمة تضم جميع الأشخاص المستفيدين وأسماء برامج الرعاية الاجتماعية للدفعة التاسعة.

باستكمال هذه الخطوات، ستتمكن من الاستفسار عن أسماء المستفيدين ومعلومات الدفعة التاسعة لبرنامج الرعاية الاجتماعية في العراق.

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية

يستطيع جميع الأشخاص المتقدمين على ذلك البرنامج الاستعلام عن اسماء المشمولين به عن طريق منصة مظلتي التي يحصل من خلالها المواطن على موقفه من القبول في ذلك الدعم، وذلك عبر كتابة رقم البطاقة الذكية أو التموينية الخاصة به في المكان الصحيح، وكل ذلك يتم بشكل الكتروني.

التعرف على الأسماء المقبولة في هذا الدعم يتم عن طريق التوجه إلى الموقع الرسمي، حيث أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد أشارت إلى الرابط الذي يتم من خلاله الاستعلام مباشرة عن موقف المواطن من القبول أو الرفض في ذلك البرنامج المقدم من خلالها وتم التسجيل به من قبل 300 ألف مواطن ومواطنة.

منصه مظلتي بحث اسماء الرعاية الاجتماعية

جميع المواطنين الان يتابعون عمليات البحث عن رابط استخراج الاسماء المقبوله في برنامج الرعايه الاجتماعيه حيث، أن هذا الأمر يتم في أقرب وقت، وذلك عبر الرابط الرسمي الذي أشارت إليه الوزارة، حيث يتم استخراج هذه الأسماء عن طريق كتابه رقم البطاقه الذكيه أو التموينيه.

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالاعلان رسميا عن ظهور اسماء المقبولين في البرنامج الخاص بالرعاية الاجتماعية، وذلك يتم عبر منصة مظلتي الرسمية التي تساعد في التعرف على هذه الأسماء عبر كتابة رقم البطاقة الذكية أو التموينية في المربع المخصص له على الموقع.