“شوف تموينك كام الشهر ده” بوابة مصر الرقمية استعلام عن بطاقة التموين 2023 بالرقم القومي+اعرف حصتك من الزيت والسكر

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الرقمية ومن بينها استعلام عن بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من أجل التعرف على كافة تفاصيلها وعدد الأفراد المسجلين بها بالإضافة إلى حالتها نشطة أم لا وهل تم إضافة الزوجة والأبناء للحالات التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

استعلام عن بطاقة التموين بوابة مصر الرقمية

يمكنك الآن الاستعلام عن البطاقة من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية باستخدام كلمة السر واسم المستخدم.

اختر خدمات التموين من خلال قائمة تصفح الخدمات ومنها أنقر على ” الاستعلام عن الصرف”.

سجل الدخول باسم صاحب البطاقة والرقمي القومي وأكد البيانات ثم اختر الاستعلام عن صرف.

سوف يظهر لك بعد ذلك كافة البيانات الخاصة بالبطاقة.

ما هي خدمات بوابة مصر الرقمية

هناك الكثير من الخدمات الرقمية التي يتم تقديمها من خلال المنصة من أجل التسهيل على المواطنين ومنها:

تفعيل بطاقة التموين. إصدار بدل تالف أو فاقد للبطاقة. إصدار بطاقة تموين جديدة. نقل الخدمات التموينية من مكان إلى مكان أخر. فصل نفسي واستخراج بطاقة جديدة لك. ضم أفراد اسرتي والغير مقيدين على بطاقة التموين. الاستعلام عن صرف السلع. إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا. إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

كيفية تنشيط بطاقة التموين

يمكن للمستفيدين تنشيط البطاقة التموينية لهم عن طريق إتباع هذه الخطوات: