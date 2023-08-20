“ضيف رقم تليفونك أحسن ما البطاقة تقف” تحديث بطاقة التموين برقم المحمول بوابة مصر 2023

تحديث بطاقة التموين برقم المحمول، تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تسهيل العديد من الإجراءات على المواطنين لذلك تم إطلاق المنصات الرقمية المتنوعة، ويمكنك تحديث بطاقة التموين برقم المحمول أو عن طريق موقع دعم مصر الرقمي وسوف نوضح لك من خلال هذا المقال كيفية تحديث البطاقات.

تحديث بطاقة التموين برقم المحمول

يمكنك تحديث بطاقة التموين الخاصة بك عن طريق رقم المحمول من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى رابط وزارة التموين.

اكتب رقم بطاقة التموين والذي يتكون من 12 رقم.

سوف يظهر لك اسم صاحب البطاقة، قم بكتابة رقم الموبايل المسجل في موقع دعم مصر.

انقر على خانة حفظ من أجل تسجيل رقم المحمول ومن ثم سوف يظهر لك رسالة إلكترونية تفيد بقبول او رفض الرقم المسجل.

قد تصلك رسالة عبر الهاتف المحمول أن الطلب قيد المراجعة للتأكد من أنه مسجل باسم صاحب البطاقة.

تحديث بطاقة التموين بالرقم القومي 2023

أوضحت وزارة التموين بأنه يمكن تحديث بطاقة التموين الخاصة بالمواطنين من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بالمنصة وذلك كالآتي:

قم بالدخول إلى موقع دعم مصر.

دون الرقم القومي الخاص باسم صاحب البطاقة ومن ثم رقم البطاقة التموينية.

سجل رقم المحمول وانقر على خيار حفظ وبذلك تكون قد استطعت التسجيل.

شروط تسجيل رقم الموبايل للتموين

أوضحت وزارة التموين أنه يجب عليك الموافقة على نص الرسالة التحذيرية التي تظهر لك عند إدخال البيانات ومن ثم طلب الخدمة التموينية، كذلك يشترط أن يكون الرقم مسجل باسم صاحب البطاقة الأصلي ويستثنى من ذلك كبار السن فوق عمر 65 عام أو السجناء وذلك كما أوضحت الوزارة من خلال موقعها الرسمي عبر منصة دعم مصر.