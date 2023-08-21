” إلحق دول 85 حنيه ..فرصة ومش هتتعوض” بالخطوات إضافة أفراد في بطاقة التموين 2023 .. خطوات استخراج الكارت الموحد للأسرة لكافة الخدمات الحكومية

كيفية إضافة أفراد في بطاقة التموين بالخطوات، أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التسجيل لإضافة المواليد والأفراد الجدد على البطاقة التموينية لبعض الفئات من ذوي الدخل المحدود وسوف نخبرك عن كيفية إضافة الأفراد عبر هذا المقال.

إضافة أفراد في بطاقة التموين

يتم إضافة الأفراد في بطاقة التموين من خلال العمل على إتباع هذه الخطوات:

تسجيل الدخول إلى بوابة مصر الرقمية.

حدد الأفراد المراد إضافتهم في البطاقة التموينية.

عليك تحميل الصور الشخصية للأشخاص المضافين.

تحديد الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة والعمل على رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

انتظر ثواني قليلة حتى يتم الموافقة على طلب الإضافة بصورة صحيحة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد للتموين

إحضار صورة بطاقة التموين.

صورة شهادة الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.

رقم التليفون المحمول المسجل باسم رب الأسرة.

صورة من بطاقة الرقم القومي للأرملة أو المطلقة.

صورة شهادة وفاة كمبيوتر للأرامل أو صورة من قسيمة الطلاق حديثة للمطلقة.

برنت تاميني مختوم بشعار الجمهورية ويجب الا تزيد قيمته عن 1500 جنيه للأرملة أو المطلقة.

صورة كارنيه الخدمات المتكاملة.

شهادات ميلاد أبناء وزوجات الشهداء.

صورة من بطاقة الأسر البديلة الصادرة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات المسموح لها بإضافة الأبناء

أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن إضافة الأفراد على البطاقات التموينية مسموح فقط لهذه الفئات: