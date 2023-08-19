رابط تحميل لعبة EA Sports FC Mobile 24 للموبايل والاندرويد

رابط تحميل لعبة EA Sports FC Mobile 24، صرحت شركة العاب الفيديو Electronic Arts عن الموعد الرسمي لاطلاق لعبة EA FC Mobile للموبايل مشيرة إلى أن اللعبة سوف تصل في 26 سبتمبر المقبل للهواتف الذكية في شتى أنحاء العالم، وتعد هذه من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من محبي الألعاب الالكترونية .

رابط تحميل لعبة EA Sports FC Mobile 24

وأكد الموقع الرسمي للشركة أن لعبة EA FC Mobile سوف تكون متاحة لجميع لاعبي FIFA Mobile الحاليين مجاناً، حيث يقوم اللاعب بتحديث اللعبة فقط لكي يحصل على لعبة EA FC Mobile بدون الحاجة إلى تحميل اللعبة من جديد.

وأعلنت الشركة عن وجود اللاعب فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد كبطل غلاف اللعبة، ومن المقرر أن تتميز اللعبة بأسلوب الجري المميز لهذا لللاعب هذا بالإضافة إلى التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها اللعبة والتي سوف تظهر مهارات كل لاعب.

تحميل لعبة EA Sports FC Mobile 24

حيث توضح اللعبة عدد كبير من المميزات التي جعلتها محور اهتمام وبحث عدد كبير من محبي الألعاب الالكترونية وهي:

وضع الشخصية الحقيقية للاعب.

والتي تجعل اللاعب أن ينتقل إلى مستوى جديد ويتم محاكاة شخصية اللاعب بشكل واقعي، خاصة مع اسلوب الجري هذا بالإضافة إلى تصويب ضربات الجزاء واحتفال اللاعبين.

نظام التصويب الجديد

حيث أعلنت الشركة أيضاً عن اعادة تصميم نظام التصويب، والذي يتيح للاعب التصويب بشكل صحيح مع اضافة عدة خطط من داخل الصندوق أو خارجه، وهذا ما يجعل اللاعب يشعر بالإنتصار في كل تسديدة .

أدوات التحكم الجديدة

قورة الركلة: من أكثر الأمور التي تهم اللاعب حيث يمكن للاعب أن يوجه ركلات قوية على الحارس الخصم،إلا أن هذا سوف يحتاج إلى تحميل قوة الركلة وتحديد مسافة تسمح للتسديد .

ترخيص UEFA

سوف يتم اصدار ترخيص UEFA في تجربة الهاتف المحمول EA Sports،وهو ما يجعل اللاعب قادر على مواجهة خصوم من دوري أبطال أوروبا UEFA و UEFA Europa League و UEFA Europa Conference League خلال 3 شهور من بطولات كرة القدم للأندية.