منوعات
خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2024 للآيفون والأندرويد
خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2024
خطوات تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2024، حيث تعد هذه اللعبة من أهم الألعاب الالكترونية وأقدمها والتي استطاعت أن تحصل على اهتمام عدد كبير من محبي الالعاب والتي ظهر للمرة الأولى في عام 1998 من قبل شركة كونامي اليابانية، حيث تتضمن اللعبة مزيج من الإثارة والتحدي والذي جعل اللعبة من أكثر الألعاب تحميلاً، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط تحميل لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2024.
أهم مميزات لعبة اي فوتبول بيس Efootball PES 2024
- يستطيع اللاعب أن يكون فريق حقيقي واختيار الفرق من الدوري الأوروبي والدوري الإنجليزي والكثير من البطولات.
- يمكن للاعب أيضاً أن يدمج بين اللاعبين من شتى الفرق الأوروبية والإنجليزية سواء الجدد أو اللاعبين القدامى.
- كما يمكن للاعب أيضاً اللعب بمفرده أو مشاركة أصدقائه من شتى أنحاء العالم.
- التحديثات الأسبوعية التي تفوم بها اللعبة والتي تجعل اللاعب يستمتع أكثر.
- أما عن التعليق الصوتي والذي جعل اللعبة من أشهر الألعاب، مع إضافة عدد كبير من المعلقين الرياضيين بجميع اللغات أبرزهم المعلق الرياضي “عصام الشوالي”.
خطوات تحميل لعبة Efootball PES 2024 على الأندرويد والآيفون
- في البداية يجب الدخول على التأكد من اتصال الجهاز بشبكة الانترنت .
- يجب التأكد من وجود مساحة فارغة ألا تقل عن 2 جيجا بايت .
- ادخل على متجر جوجل بلاي .
- ثم اكتب اسم اللعبة في محرك البحث .
- سوف تظهر أمامك اللعبة اضغط على تحميل أو تثبيت اللعبة.
- بعد الإنتهاء من عملية التسجيل يرجى فتح اللعبة وربطها بحساب الفيس بوك.