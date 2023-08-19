تردد قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا الجديد 2023 الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي

يبحث الكثير عن تردد القناة الناقلة لدوري روشن السعودي حيث انها من القنوات المفتوحة التي تتبع للتلفزيون السعودي تبث الفعاليات الرياضية والأحداث الرياضية المختلفة، وتبث بعض المباريات والأحداث الرياضية الهامة، ومن خلال مقالنا سنتعرف على تردد قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا الجديد.

قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا الجديد

سيتم عرض اهم مباريات الدوري على القناة حيث انها تنقل البطولة العربية وعدد من الأحداث الرياضية المختلفة، وهي هامة جدًا للجميع من محبي كرة القدم وتعرض مباريات كرة القدم والرياضات الأخرى والتغطية الحصرية للأحداث الرياضية المحلية والدولية كما تعمل على بث كافة مباريات دوري السعودي للمحترفين وكأس الملك ودوري أبطال آسيا والعديد من البطولات الرياضية.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD اس اس سي اكسترا الجديد 2023

يمكننا من تنزيل تردد قناة السعودية الرياضية المفتوحة المجانية الغير مشفرة من خلال ان يتم القيام بعدد من الخطوات وهي فتح إعدادات الريسيفر في بداية الأمر ثم يتم القيام بالدخول على اعدادات ويتم القيام باختيار القمر الصناعي الخاص بها ثم يتم القيام بكافة المعدلات المختلفة وبعدها ستظهر القناة يمكننا ان نقوم بحفظها من القنوات المفضلة ويتم التعرف على الاتي.

القمر الصناعي النايل سات.

التردد 12523

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الاستقطاب عمودي.

تردد قناة السعودية الرياضية على القمر الصناعي العرب سات

يمكننا ان نستقبل محتواها والاستمتاع بمشاهدة على القمر العرب سات ويتم من خلال الاتي.