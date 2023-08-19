وزارة التعليم تُوضح أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023

أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023-2024 لكل التخصصات قامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بالإعلان عنها بالإضافة إلى معدل القبول والرسوم الناتجة عن دراسة كل تخصص، والجدير بالذكر أن الجامعة قد وضحت أيضًا الرسوم المتفرقة الخاصة بالفحوصات كما قدمت رابط عمادة القبول لكي يتمكن الطلاب من الدخول إليه ومعرفة كل التفاصيل التي يرغبون بها.

أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023

تختلف أسعار الساعات الدراسية بالجامعة الأردنية من 15 إلى 70 دينار أردني، وهذا حيث تضم 90 تخصص ضمن 3 كليات الكلية الطبية والعلمية والإنسانية ولكل واحدة منهم تخصصات تحتوي على عدد مقاعد معينة ومعدل قبول خاص بها بالإضافة إلى سعر خاص لكل ساعة دراسية، ولذلك أوضحت عمادة القبول جميع التفاصيل والمعلومات والأسعار بناءً على التخصصات وعلى الكلية وعلى البرنامج الذي يدرسه الطالب في ملف pdf.

الرسوم المتغيرة بالجامعة الأردنية 2023 2024

قامت وحدة القبول والتسجيل بالجامعة الأردنية بتوضيح الرسوم الخاصه ببعض الأمور المتفرقة مثل فحص المستويات وأوضحت أن تلك الرسوم مختلفة عن رسوم الساعات الدراسية الخاصة بكل تخصص وكلية وتلك الرسوم كالآتي: