وزارة التعليم تُوضح أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023
أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023-2024 لكل التخصصات قامت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة بالإعلان عنها بالإضافة إلى معدل القبول والرسوم الناتجة عن دراسة كل تخصص، والجدير بالذكر أن الجامعة قد وضحت أيضًا الرسوم المتفرقة الخاصة بالفحوصات كما قدمت رابط عمادة القبول لكي يتمكن الطلاب من الدخول إليه ومعرفة كل التفاصيل التي يرغبون بها.
أسعار الساعات الدراسية في الجامعة الأردنية 2023
تختلف أسعار الساعات الدراسية بالجامعة الأردنية من 15 إلى 70 دينار أردني، وهذا حيث تضم 90 تخصص ضمن 3 كليات الكلية الطبية والعلمية والإنسانية ولكل واحدة منهم تخصصات تحتوي على عدد مقاعد معينة ومعدل قبول خاص بها بالإضافة إلى سعر خاص لكل ساعة دراسية، ولذلك أوضحت عمادة القبول جميع التفاصيل والمعلومات والأسعار بناءً على التخصصات وعلى الكلية وعلى البرنامج الذي يدرسه الطالب في ملف pdf.
الرسوم المتغيرة بالجامعة الأردنية 2023 2024
قامت وحدة القبول والتسجيل بالجامعة الأردنية بتوضيح الرسوم الخاصه ببعض الأمور المتفرقة مثل فحص المستويات وأوضحت أن تلك الرسوم مختلفة عن رسوم الساعات الدراسية الخاصة بكل تخصص وكلية وتلك الرسوم كالآتي:
- فحص مستوى الكفاءة باللغة الإنجليزية 7 دينار أردني.
- رسوم تقديم طلب الالتحاق 15 دينار أردني.
- فحص مستوى الكفاءة والمهارات الحاسوبية 7 دينار أردني.
- رسوم التسجيل لكل فصل دراسي 28 دينار أردني.
- فحص مستوى الكفاءة للعربية 7 دينار أردني.
- رسوم القبول 15 دينار أردني.
- تأمينات مستردة من طلاب الكليات العلمية 10 دينار أردني.
- رسوم استعمال الحاسوب بالفصل العادي 20 دينار أردني.
- تأمينات مستردة من طلاب الكليات الإنسانية 5 دينار أردني.
- رسوم استعمال الحاسوب بالفصل الصيفي 10 دينار أردني