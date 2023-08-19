رابط التسجيل في اكسبو قطر Doha expo 2023| والشروط المطلوبة لتسجيل استمارة المتطوعين اكسبو قطر 2023

رابط التسجيل في اكسبو قطر Doha expo 2023، من أهم الأمور التي يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص وهو معرض بستنة دولي والذي يقام في الدوحة قطر ومن المقرر أن يبدأ معرض البستنة في الدوحة تحديداً في 2 أكتوبر 2023 وينتهي في 28 مارس 2024، وكان من المقرر أن يقام المعرض في اكتوبر 2021 إلى مارس 2022 إلا أنه تم تأجيله بسبب تداعيات فيروس كوفيد 19.

حيث تستضيف دولة قطر المعرض الدولي للبستنة 2023، والذي يقع تحديداً في غرب مدينة الدوحة على بعد 2.5 كم من الخليج العربي، وحوالي 3.5 من ميناء الدوحة و12 كم من مطار حمد الدولي، ويبحث عدد كبير من الأشخاص الراغبين في الاشتراك في اسبو قطر 2023 عن استمارة ورابط التسجيل وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية

استمارة تسجيل المتطوعين اكسبو 2023

وكانت الحكومة القطرية قد أعلنت أن التطوع لمعرض اكسبو 2023 متاح للجميع من شتى أنحاء العالم إلا أنها أعلنت عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاث المتطوعين والتي جاءت كاالتالي:

أن يكون المتطوع يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة.

يجب أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية.

ألا يكون محكوم عليه أو مطلوب أمنياً.

يجب أن يقوم المتطوع بملأ استمارة التقديم على الموقع الرسمي لمعرض اسبو 2023 قطر.

رابط التسجيل في اكسبو قطر Doha expo 2023