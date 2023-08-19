ما هي مناطق الهدد في المدينة المنورة؟.. وأسماء الأحياء العشوائية بالمدينة وفقًا لتحديد الأمانة العامة السعودية

تأتي دراسة مناطق الهدد في المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية ضمن مشروع إزالة الأحياء العشوائية، وذلك للتمكن من تطوير المملكة بالكامل والسعي وراء تحقيق أهداف المملكة لرؤية 2030، وتحدث الأمانة العامة بالمدينة المنورة حول حقيقة إزالة الأحياء العشوائية بها، وأشارت أنها ستقوم بعمل اللازم في وقته الصحيح، وخلال السطور التالية سنوضح ما قالته أمانة المدينة بخصوص مناطق الهدد.

مناطق الهدد في المدينة المنورة

أوضحت الأمانة العامة بالمدينة المنورة أنها لم تقم بالإعلان عن مناطق الهدد في المدينة المنورة للأماكن العشوائية حتى الآن، ولم يتم البدء في أي عمليات إزالة بالمدينة ولا توجد صحة للشائعات عن البدء بالهدد بها، وأشارت أن الإزالة بدأت منذ العام الماضي في محافظة جدة وليست المدينة، كما أفصحت أمانة المدينة أنها اقترحت مسابقة للقيام بعمليات تطوير للأحياء بها بدلًا من هدمها، ونوهت أن أي قرار جديد سيتم اتخاذه سوف تقوم بالإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للأمانة العامة للمدينة المنورة.

أهداف مسابقة تطوير الأحياء العشوائية

إن الهدف الأساسي لأمانة المدينة المنورة في اقتراح مسابقة تطوير الأحياء العشوائية بدلًا من هدمها هو إيجاد الابداع التخطيطي الأفضل، وخلق فرص للحصول على أكثر من خطة للتطوير، بحيث يقع الاختيار على أفضل تخطيط إبداعي للتطوير.

الأحياء العشوائية في المدينة المنورة

أشارت أمانة المدينة المنورة إلى الأحياء العشوائية بالمدينة، والتي سيتم العمل على تطويرها فقط ولن يتم هدمها وإزالتها، وقالت أن هدفها من تطوير تلك الأحياء هو تجميل المدينة وتمكين القاطنين في تلك الأماكن من الحصول على الخدمات الأساسية لهم من المرافق العامة الضرورية، وتلك الأحياء هي: