معدلات القبول الموحد 2023 في الجامعات الأدرنية.. ورابط وحدة تنسيق القبول الموحد

معدلات القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024 قامت وزارة التعليم بالكشف عنها وهذا بالتزامن مع ظهور نتائج التوجيهي واقتراب بداية انطلاق العام الجديد 2023/2024، ولقد كشفت الوزارة أيضًا عن موعد بداية تسجيل الطلاب بالجامعات المختلفة حتى يتمكن الطلاب من اختيار الكلية والجامعة المناسبة لمجموعهم والتقدم لها قبل بداية العام.

معدلات القبول في الجامعات الاردنية 2023

قامت وزارة التعليم بالأردن بنشر معدلات القبول في الجامعات الأردنية للعام الجديد 2023 2024 بالتزامن مع فتح باب التسجيل وهي كالآتي:

نسبة القبول بالهندسة الميدانية 87.30%.

القبول في الهندسة الكهربائية من 88.40%.

القبول بالهندسة الميكانيكية 87.70%.

نسبة القبول بالهندسة الكيميائية 90.45%.

القبول في تكنولوجيا معلومات الأعمال 83.55%.

نسبة القبول بكلية علم البيانات 87.55%.

القبول في وقاية النبات 74.70%.

القبول بالعلوم الحياتية 84.30%.

نسبة القبول في الاقتصاد الزراعي 77.75%.

نسبة القبول في الإنتاج الحيواني 77.30%.

القبول في التسويق 91.2%.

معدل القبول في الجيولوجيا البيئية 73.75%.

القبول في تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار 70.70%.

نسبة القبول في الرياضيات 83.30%.

معدل القبول في الذكاء الاصطناعي 65%.

القبول الموحد في الجامعات الأردنية 2023-2024

إن معدلات القبول بالجامعات الأردنية تختلف من جامعة لأخرى بكل أنحاء المملكة، حيث تتوقف على نسبة نجاح الطلاب في اختبارات الدور الأول بالتوجيهي 2023، وقامت وزارة التعليم الأردنية بالتأكيد على طرح الدليل الخاص بالقبول بالجامعات عبر موقعها الرسمي في البوابة الخاصة بالقبول والتي يتم الدخول لها من هنا وهي وحدة تنسيق القبول الموحد، وهذا حتى يشاهد الطلاب معدل القبول بكل كلية بشكل منفصل اختيار التخصص المناسب لهم وفقًا مجموعهم الكلي وبناءً على الشعبة الخاصة بهم.