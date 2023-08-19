معدلات القبول بالجامعات العراقية .. خبر سار وحصري في القبول بالجامعات

معدلات القبول بالجامعات العراقية، حيث تم بدء عمليات البحث لتحديد أدنى مستوى القبول في الجامعات العراقية، وذلك لمعرفة التخصصات الأكاديمية التي سينضم إليها الطلاب. حالياً، تم بدء عمليات التسجيل الإلكتروني للطلاب في الجامعات العراقية، ويترقب الطلاب معرفة حدود القبول الأدنى في الجامعات. يجدر بالذكر أن معدلات القبول في الجامعات العراقية تختلف اعتمادًا على عدد الطلاب في كل محافظة، ويهدف التسجيل الإلكتروني الذي أتاحته الوزارة إلى تسهيل للطلاب لمعرفة الكليات المتاحة، لذلك، في الفقرات التالية، سنعلمكم بأدنى الحدود المتوقعة للقبول في الجامعات العراقية.

معدلات القبول بالجامعات العراقية

يمكنك معرفة معدلات القبول بالجامعات العراقية، حيث يجب استيفاء الشروط اللازمة للقبول في الجامعات العراقية في العام 2023، حيث ذكرت بعض المصادر المتعلقة بوزارة التعليم العالي الحد الأدنى للقبول في الجامعات العراقية، وكان الحد الأدنى لكلية معينة على النحو التالي:

يُتوقَع أن يبلغ معدل القبول في كلية الطب في جامعة بغداد ما يقارب 100.92%.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى لقبول كلية طب الأسنان في جامعة بغداد هو 99.5%.

من المتوقع أن يصل معدل القبول في كلية الصيدلة بجامعة بغداد إلى ٩٨.٦٧%.

وصلت نسبة القبول المتوقعة في قسم علوم الحاسب في كلية الهندسة إلى 95.33%.

من المتوقع أن يتم قبول الطلاب في قسم الهندسة الكيميائية بكلية الهندسة عند حصولهم على نسبة 85% على الأقل.

يتوقع أن يكون الحد الأدنى للقبول في كلية الهندسة قسم الميكانيكا 83%.

فيما يتعلق بالكلية القانون، من المتوقع أن يكون الحد الأدنى المقبول للطلاب هو نسبة 92%.

أثناء الحد الأدنى للقبول في كلية اللغات والترجمة هو 73٪.

على الرغم من أن الحد الأدنى للقبول في كلية العلوم السياسية والاقتصاد هو 83٪،

الحد الأدنى للقبول في كلية الإدارة والاقتصاد هو قبول الطلاب الذين يحصلون على نسبة 71% على الأقل.

في حين أن النسبة المقبولة في كلية العلوم الإنسانية هي 83٪.

كيفية التقديم في الجامعات العراقية

تم تحديد عدد من الوثائق التي يجب على كل طالب تجهيزها للانضمام إلى كلية معينة، ويتم تنفيذ خطوات التقديم على النحو التالي:

يجب على الطالب أن يحضر مجموعة من الوثائق، ومنها شهادة الصف السادس الإعدادي، التي ستوضح الدرجات التي حصل عليها الطالب.

ثم يتم تقديم ورقة القبول في الكلية التي تم اختيار الطالب للالتحاق بها.

صور شخصية للطالب.