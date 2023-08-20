“لو البيانات ما اتحدثتش التموين هيطير” رابط بوابة دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2023 والكارت الموحد

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات الإلكترونية الهامة للتسهيل على المواطنين، لذلك تم تدشين موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين وإضافة رقم الهاتف المحمول المسجل في إحدى شركات الاتصالات، وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال آلية التحديث عبر الموقع الإلكتروني.

رابط موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين

دشنت وزارة التموين والتجارة الداخلية الرابط الرسمي للموقع من أجل تسجيل رقم الهاتف المحمول والعمل على تحديث البطاقة عبر هذه الخطوات:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع دعم مصر.

أدخل الرقم القومي الخاص بك ومن ثم رقم البطاقة التموينية والذي يتكون من 12 رقم.

سجل رقم التليفون المحمول عن طريق النقر على أيقونة سجل موبايلك.

أنقر على كلمة حفظ رقم المحمول وسوف يظهر لك خيار الموافقة على رقم الهاتف.

رابط بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين 2023

هناك العديد من الخدمات الهامة التي يمكنك الاستفادة منها من خلال بوابة مصر الرقمية والتي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة وهي كالآتي:

1- تفعيل بطاقة التموين «خدمة متاحة».

2- نقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى «خدمة متاحة».

3- الاستعلام عن بطاقة التموين «خدمة متاحة».

4- ضم أفراد الأسرة «خدمة متاحة».

5- إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين «خدمة متاحة».

6- الفصل الإجتماعي «خدمة متاحة».

لكن تم الإعلان عن استمرار وقف بعض الخدمات مثل:

” إضافة المواليد، إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيًا، إصدار بطاقة تموين جديدة، إضافة التموين لمستحقي الخبز فقط”.

كيفية إنشاء حساب على مصر الرقمية

يمكن للمواطن إنشاء حساب من خلال الرابط الرسمي لبوابة مصر الرقمية ومن ثم تسجيل البيانات المطلوبة ورفع الأوراق والمستندات المطلوبة، وبذلك يكون متاح لك الاستفادة من كافة الخدمات التي يتم تقديمها من خلال دعم مصر.