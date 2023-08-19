القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل اليوم في نهائي كأس الدوريات بدون تشفير

يهتم الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم بالتعرف على موعد مباراة إنتر ميامي الأمريكي وهي م المباريات الخاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بنهائي كأس الدوريات 2023 ومن خلال مقالنا سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وناشفيل.

موعد مباراة إنتر ميامي المقبلة بكأس الدوريات 2023

تتم المواجهة القوية بين الفريقين فريق إنتر ميامي مع ناشفيل في يوم الأحد الموافق 20 أغسطس الجاري وتقام المباراة على ملعب جيوديس بارك من معقل ناشفيل وذلك في نهائي كأس الدوريات الأميركية 2023 وتقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية، الخامسة صباحا بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي في نهائي كأس الدوريات 2023

يوجد عدد من القنوات التي تمتلك حقوق البث لهذه المباريات وحيث انها تعد من ضمن اهم المباريات التي يحضرها لاول مرة ميسي مع فريقة الجديد وهي.

قناة ESPN الأميركية

تعد من ضمنأكبر قنوات الرياضة في الولايات المتحدة، وتعمل على بث المباراة على الهواء مباشرة للمشاهدين في الولايات المتحدة وبعض المناطق الأخرى.

قناة فوكس

هي من القنوات الرياضية التي تشتهر بنقلها الكثير من المباريات وستقوم بنقل المباراة أيضًا للجمهور المتابع في المناطق التي تغطيها الشبكة.

قناة TUDN

تعمل على بث افضل المباريات واهمها.

قناة Univision Deportes

هي قناة إسبانية تنقل مباريات MLS .

شبكة CBS Sports Network

تعمل على نقل بعض مباريات الدوري الأمريكي MLS.موقع ESPN+ وموقع Paramount+: قد يكون بعض المباريات متاحة للمشاهدة في اي وقت من على الانترنت.