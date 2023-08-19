اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023.. ألف مبروك للجميع

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، حيث يظل الأفراد في العراق بحاجة إلى البحث عن قوائم تحتوي على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية. يُمكن الاطلاع على هذه القوائم بأكملها من خلال الدخول إلى الرابط الرسمي للوزارة واتباع الخطوات اللازمة للاستعلام عنها، في هذه المقالة، سنوضح الطريقة المرتبطة بالاستعلام وسنقدم الرابط الذي قُدم من قِبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية للتعرف على هذه القوائم.

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية

الآن يمكننا التعرف على جميع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق، من خلال اتباع الخطوات التالية.

الخُطوة الأولى: اتَّجِهْ إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، بالنقر على هذا الرابط من هنا .

المرحلة الثانية: اضغط على زر “الرعاية الاجتماعية”.

الخطوة الثالثة: أدخل رقم الوجبة.

انقر فوق تبويب “استعلم عن قائمة أسماء الرعاية الاجتماعية” في الخطوة الرابعة.

الخطوة الخامسة: سحل رقم الهوية.

الخطوة الأخيرة هي الضغط على علامة تبويب “عرض”.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

يمكن الآن لجميع المواطنين العراقيين المسجلين في برنامج الرعاية الاجتماعية أن يتعرفوا على طلباتهم الخاصة عبر الانترنت من خلال زيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية والضغط على هذا الرابط، يمكنهم بعدها اتباع الخطوات المشار إليها في الفقرات السابقة للاستعلام عن الكشوفات الخاصة بهم، يجدر ذكره أن الوزارة قد قامت بإضافة هذا الرابط لتيسير عملية الاطلاع على الكشوفات الخاصة بالمواطنين بشكل إلكتروني وبكل سهولة، حيث تسعى الوزارة دائمًا لتوفير جميع الخدمات الإلكترونية للمواطنين بهدف توفير الوقت والجهد بدلاً من زيارة المقر الرسمي للوزارة.