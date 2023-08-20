“هي المعاشات هتزيد ولا إيه الحكاية” رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023 .. أدخل دلوقتي وشوف معاشك كام

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي من خلال الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مع اقتراب موعد صرف المعاشات المستحقة عن شهر سبتمبر 2023 يزداد البحث حول الروابط الرسمية للتعرف على الزيادة من عدمه وهل هناك تبكير لموعد الصرف هذا ما سوف نخبرك عنه من خلال هذا المقال.

الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي

فعلت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الرابط الرسمي للاستعلام عن زيادة المعاشات باستخدام الرقم القومي للمستفيد من خلال إتباع هذه الخطوات:

سجل الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

ادخل اسم المستفيد من المعاش وكلمة المرور.

سجل الدخول واستعلم عن المعاش بالاسم والرقم القومي فقط.

لكن إذا كنت من بين المستخدمين للموقع لأول مرة يجب عليك تسجيل الاشتراك من خلال صفحة تسجيل الدخول وملء البيانات المطلوبة للتسجيل.

زيادة معاشات شهر سبتمبر 2023

أكدت وزارة التأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد زيادة مقررة للمعاش المستحق عن شهر سبتمبر 2023 وأنه من المقرر صرف المعاش في موعده بتاريخ الأول من سبتمبر بزيادة قدرها 15% وهي الزيادة التي سبق إقرارها من قبل رئيس الجمهورية بدءًا من أول أبريل الماضي وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 1964م.

أماكن صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

هناك العديد من المنافذ وطرق الصرف المتنوعة التي تم تحديدها من قبل هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف المعاشات من خلالها ومن بينها ما يلي:

المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة لصاحب المعاش.