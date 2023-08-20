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“الفلوس أكتر للمعاش المبكر” : تعرف على أحدث تعديلات قانون المعاشات الجديد 2023 + خطوات التقديم على معاش مبكر 85%
يزداد البحث من قبل المواطنين عن قانون المعاشات الجديد سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، لاسيما في ظل إقرار العديد من التعديلات على القانون بشأن المعاش المبكر وسوف نخبرك حول أهم التعديلات وشروط الخروج للمعاش المبكر وغيرها من المعلومات.
شروط التقاعد المبكر وفقًا للقانون الجديد
هناك العديد من الشروط التي تم تحديدها للخروج على المعاش المبكر ومن بينها:
- يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عام ويتوقع زيادة هذه المدة إلى 25 عام بدءًا من يناير 2025.
- يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو 6 متقطعة.
- يحق للموظف الحصول على معاش لا تقل قيمته عن 50% من دخل التسوية الأخير وألا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
قانون المعاشات الجديد
حدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط الخاصة بالخروج إلى المعاش ومن بينها:
- ينبغي ألا يقل عمر الموظف عن 50 عام.
- يشترط عدم توقيع أي جزاءات تأديبية ضد الموظف خلال فترة عملة.
- يجب توافر مدد اشتراك تأميني للحصول على معاش لا تقل قيمته عن 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.
- ينبغي ألا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المحدد للمعاشات.
- يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وذلك وفقًا لمدة الاشتراك مع إضافة خمسة سنوات إلى هذه المدة.
- إذا تجاوز عمر الموظف 55 عام وكان لديه اشتراك يزيد عن 20 عامًا في التأمينات يحق له تسوية الحقوق التأمينية بالإضافة إلى ذلك إضافة الخمس سنوات الإضافية لاستكمال فترة الخدمة.
- وفقًا لقانون المعاشات الجديد يحرم الموظف الذي يخرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو أي من الهيئات التي تخضع لأحكام قانون العمل.