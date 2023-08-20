“الفلوس أكتر للمعاش المبكر” : تعرف على أحدث تعديلات قانون المعاشات الجديد 2023 + خطوات التقديم على معاش مبكر 85%

يزداد البحث من قبل المواطنين عن قانون المعاشات الجديد سواء للعاملين بالقطاع العام أو الخاص، لاسيما في ظل إقرار العديد من التعديلات على القانون بشأن المعاش المبكر وسوف نخبرك حول أهم التعديلات وشروط الخروج للمعاش المبكر وغيرها من المعلومات.

شروط التقاعد المبكر وفقًا للقانون الجديد

هناك العديد من الشروط التي تم تحديدها للخروج على المعاش المبكر ومن بينها:

يجب ألا تقل مدة الاشتراك التأميني عن 20 عام ويتوقع زيادة هذه المدة إلى 25 عام بدءًا من يناير 2025.

يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو 6 متقطعة.

يحق للموظف الحصول على معاش لا تقل قيمته عن 50% من دخل التسوية الأخير وألا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

قانون المعاشات الجديد

حدد قانون المعاشات الجديد مجموعة من الشروط الخاصة بالخروج إلى المعاش ومن بينها: