خفض نسب القبول| معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2024 وتحديد آلية التقديم

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية 2023/2024، تظهر الجامعات الأردنية مرونة في معايير القبول حسب التخصص والمحافظة، حيث تختلف معدلات القبول بناءً على متطلبات كل جامعة وتخصص، توضح وزارة التعليم العالي في الأردن مجموعة من الضوابط والمعايير التي تحدد القبول في كل جامعة، يمكن للطلاب الاطلاع على معدلات القبول لكل جامعة من خلال دليل القبول الذي أصدرته الوزارة، من خلال التقرير التالي دليل التقديم بالجامعات الأردنية بعد إعلان نتائج التوجيهي.

معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية

بناءً على تنويه وزارة التربية والتعليم الأردنية، من المقرر أن يتاح فرصة التسجيل في الجامعات للسنة الدراسية المقبلة ابتداءً من يوم الأربعاء القادم في 23 أغسطس الحالي، سيكون بإمكان الطلاب التقديم للجامعات الأردنية حتى نهاية أغسطس، وستعتمد عملية القبول على أداء الطلاب في امتحانات التوجيهي الدور الأول وتحقيق النجاح بعد إعلان معدلات القبول الموحد في الجامعات الاردنية، وينبغي للطلاب خلال فترة التسجيل تسديد الرسوم المطلوبة قبل الإعلان عن نتائج القبول الأولية.

رابط التقديم عبر وحدة تنسيق القبول الموحد الأردنية

ليتمكن الطلاب من تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات، يتوجب عليهم اتباع سلسلة من الخطوات اللازمة لضمان اكتمال إجراءات القبول بدقة، نستعرض هنا هذه الخطوات:

يبدأ الطالب بفتح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم الأردنية.

من خلال الصفحة الرئيسية، ينقر على الرابط المخصص لـ “طلب الالتحاق”.

إذا لم يكن لديه حساب بالفعل، يقوم بإنشاء حساب جديد باستخدام التفاصيل المطلوبة.

يقوم بملء استمارة البيانات الشخصية المطلوبة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالشهادة التوجيهية.

يحدد التخصص الذي يرغب في الالتحاق به.

يقوم بإتمام الجوانب المالية، وذلك من خلال تسديد الرسوم المتعلقة بالتقديم.

من ثم يعاود زيارة حسابه مجددًا لاستكمال عملية التقديم والتحقق من تأكيد دفع الرسوم من خلال الرسالة التي تصله عبر الحساب.

هكذا، يتم اتباع هذه الخطوات المتسلسلة لضمان تقديم طلب الالتحاق بالجامعات الاردنية بنجاح ووفقاً للإجراءات المعمول بها.