“الناس طايرة بالخبر” تحديد موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين.. احسب قيمة زيادة مرتبك

لقد ارتفعت معدلات البحث عن موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين تبعا لما تم إصداره من قرارات من قبل الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، علما بأن هذا القرار صدر برقم 121 لسنة 2023 بأن تتم ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة، ومنها فقد أراد الكثير من الأشخاص التعرف على موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين وما هو جدول زيادة مرتبات الموظفين أيضا.

موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين

نظرا لكون جميع الموظفين يريدون زيادة في مرتباتهم التي يحصلون عليها نتيجة القيام بالأعمال الحكومية وخدمة المجتمع فقد كان البحث عن موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين، قائما على قدم وساق وهذا البحث زادت معدلاته بعدما تم صدور القرار وتم التأكد من كونه حقيقة لا تقبل الجدل.

ومنها أصبح من حق الموظف الذي تمت ترقيته بالفعل أن يحصل على أجره الوظيفي مضافا إليه علاوة الترقية المقدرة بنسبة 5% في بدايات شهر يوليو لعام 2023، وهذا يعني أنه قد تمت ترقية جميع الدرجات المستحقة لذلك.

جدول زيادة المرتبات 2023

بعدما تم الاتفاق مع وزارة المالية وكذلك الجهاز الإداري للدولة فإنه قد تم اتخاذ القرار بخصوص موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين من ناحية، وكذلك تم الاتفاق على جدول زيادة مرتبات 2023 بعد الترقيات الجديدة التي حدثت في شهر يوليو من ناحية أخرى على أن يكون الجدول كالتالي:

الموظف على الدرجة العالية يتقاضى 8500 جنيه.

أما المدير العام يتقاضى 7000 جنيه.

على أن يحصل موظفو الدرجة الأولى على 6500 جنيه.

على أن يحصل موظفو الدرجة الأولى على 6500 جنيه. ومنها يكون موظفو الدرجة الثانية يتقاضون 5500 جنيه.

أما موظفو الدرجة الثالثة يحصلون على ما يقرب 5000 جنيه.

وبالتالي موظفو الدرجة الرابعة يحصلون على 4500 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة يتقاضون 4000 جنيه.

أما عن موظفو الدرجة السادسة يحصلون على 3500 جنيه.

أما عن موظفو الدرجة السادسة يحصلون على 3500 جنيه. ومنها فإن حاملي الماجستير سوف يحصلون على 6000 جنيه.

وأخيراً حاملي الدكتوراه يتقاضون 7000 جنيه.

هذا كل ما تم الاتفاق عليه بالفعل وتم تحديده والعمل به بخصوص زيادة المرتبات بعدما اجتمعت الجهات المسؤولة عن تطبيق هذه الزيادات.

موعد صرف مرتبات اغسطس 2023 الحالي بالزيادة

سيتم موعد زيادة المرتبات بعد ترقية الموظفين، بدء صرف مرتبات شهر أغسطس لعام 2023 للموظفين الحكوميين اعتبارًا من يوم الخميس، 24 أغسطس. هناك تواريخ محددة لصرف المتأخرات في نفس الشهر وهي أيام 7، 9، و10، تُظهر الجدولة التالية تواريخ صرف مرتبات شهر أغسطس 2023:

– الأولى: يوم الأحد، 27 أغسطس.

– الثانية: الأربعاء، 30 أغسطس.

– الثالثة: الخميس، 31 أغسطس.

– الرابعة: الجمعة، 1 سبتمبر.

– الخامسة: السبت، 2 سبتمبر.