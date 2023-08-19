مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي تويتر عبر شاشة ssc اليوم 19-8-2023 “التقط التردد وشاهد الماتش مجانا”

تعتبر من ضمن المواجهات الهامة والمميزة والتي تجمع بين فريق الاتحاد بنظيره الطائي والتي تقام يوم السبت 19 أغسطس2023، والتي تقام على ملعب الأمير عبد الله الفيصل من ضمن مواجهات الجولة الثانية في بطولة الدوري السعودي روشن ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي عبر شاشة ssc.

مباراة الاتحاد والطائي

ينتظر جماهير الاتحاد موعد المباراة التي تقام مع فريق الطائي العنيد كما انها مباراة من العيار الثقيل التي تجمع بين الفريقين فقد فاز ا في الجولة الأولي بهدف دون رد على ضمك وينتظر جميع جماهير الاتحاد تحقيق الفوز بثلاث نقاط أمام الطائي من أجل لمواصلة الانتصارات.

موعد مباراة الاتحاد والطائي في الجولة الثانية من منافسات دوري روشن السعودي

ستقام مباراة الاتحاد والطائي مساء اليوم السبت 19 أغسطس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، العاشرة بتوقيت دولة الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والطائي في دوري روشن السعودي

يمكن لجميع جماهير الكرة العربية والإفريقية متابعة مباريات الدوري السعودي عبر شاشة قنوات SSC.حيث انها هي القنوات التي تمتلك حقوق البث لها وتعرض افضل المباريات والبرامج والاحداث الرياضية ويسهل علينا مشاهدة مباراة الاتحاد والطائي متاحة مجانًا عبر قناة SSC EXTRA 1 SD بجودة عادية وبدون تغطية مباشرة من قلب الحدث كما انه قد تم توفير من قبل قناة SSC خيارين للتعليق على مجريات مباراة الاتحاد والطائي من خلال القناة الصوتية الأولى مع المعلق المصري بلال علام، وعبر القناة الصوتية الثانية المعلق حماد العنزي.

وجاء تشكيل الاتحاد اليوم امام الطائي :

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

الدفاع: مهند الشنقيطي – محمد شراحيلي – عمر هوساوي – أحمد بامسعود

الوسط: رومارينيو – فابينيو – نجولو كانتي – إيجور كورنادو

الهجوم: عبد الرازق حمد الله – كريم بنزيمة