“خلاص قربت تنتهي”.. موعد انتهاء قطع الكهرباء فى الصيف واجتماع طارئ بين الكهرباء والبترول لحل الأزمة

كشف السفير نادر سعد المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء عن الموعد المتوقع لإنتهاء انقطاع الكهرباء، وأكد أن هذا الأمر متوقف على استكمال خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية، وبناءً على تلك الخطة من المتوقع أن يتم تدريجياً تحسين الوضع والعودة إلى استقرار تام في تزويد الكهرباء، إلا أنه لا يمكن تحديد الموعد النهائي لإنتهاء انقطاع الكهرباء بدقة، حيث سيتم الإعلان عن ذلك عندما تكون الظروف ملائمة وتكتمل الخطة بنجاح.

موعد انتهاء انقطاع الكهرباء في مصر

أوضح سعد في بيان سابق أن التقديرات تشير إلى أن موعد انتهاء انقطاع الكهرباء يمكن أن يستمر حتى الأسبوعين الأولين من شهر سبتمبر المقبل وهذا هو أسوأ السيناريوهات المتوقعة، بسبب تطبيق خطة تخفيف الأحمال على مستوى الجمهورية، تهدف هذه الخطة إلى توفير الكهرباء لأكبر عدد ممكن من المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر من نقص في إمدادات الكهرباء.

تحسن إمدادات الوقود يقلل من تخفيف الأحمال في مصر

أكد سعد على أن مصر تعمل بكل جدية على تعزيز البنية التحتية للكهرباء وزيادة القدرة الإنتاجية لتوفير الكهرباء بشكل مستدام في المستقبل، وتحسين الإعتماد على مصادر الطاقة المتنوعة والمتجددة، وبسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة يمكن توقع استمرار الضغط على إمدادات الغاز والوقود المستخدمة في محطات توليد الكهرباء، هذا يستدعي الحاجة لتنفيذ خطة تخفيف الأحمال لفترة طويلة، وتكون أسوأ الظروف للأزمة خلال شهر أغسطس، تتغير ساعات انقطاع الكهرباء بناءً على تحسن ظروف الطقس وانخفاض درجات الحرارة، حيث يمكن تقليل مدة الإنقطاع في حال تحسن هذه العوامل.

اجتماعات مكثفة بين وزارتي الكهرباء والبترول لحل الأزمة

من جهة أخرى أفاد مسؤول في وزارة الكهرباء بأن هناك تحسناً في إمدادات الوقود لشبكة الكهرباء مما أدى إلى تقليل كميات الأحمال التي يتم تخفيفها، وأشار إلى أن هناك اجتماعات مكثفة تجري بين وزارتي الكهرباء والبترول لحل الأزمة المؤقتة التي نشأت نتيجة ضعف إمدادات الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء، وأوضح المسؤول بالوزارة أن محطات إنتاج الكهرباء تحتاج إلى نحو 110 مليون متر مكعب من الوقود يومياً خلال أشهر الصيف، خصوصاً في الأيام التي يتوقع فيها ارتفاع الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء إلى 35 ألف ميجاوات، وأضاف أن وزارة البترول تعمل على زيادة إمدادات الوقود المخصصة لمحطات الكهرباء بأقصى إمكانياتها.