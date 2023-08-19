مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء تويتر عبر شاشة ssc اليوم 19-8-2023 “التقط التردد وشاهد الماتش مجانا”

هي من ضمن المباريات الهامة بالدوري السعودي للمحترفين والذي يقام اليوم السبت، والذي يظهر به النجم البرازيلي نيماء بقميص الهلال في اول ظهور له ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر شاشة ssc.

مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر

يمكننا مشاهدة المباراة حيث انها واحدة من أهم الوسائل اليت يبحث عنها الكثير لكي يتم مشاهدة المباراة وذلك من خلال التطورات التكنولوجية أصبح يمكن للجميع الاستمتاع بمشاهدة المباريات مباشرة كما انه يمكننا مشاهدتها على قنوات الرياضية السعودية SSCوالتي تمتلك حقوق بث جميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشن، بشكل مباشر وحصري وانه يمكننا الاستمتاع بها عبر تطبيق شاهد VIP ومشاهدة مباراة الهلال ضد الفيحاء اوعلى موقع يوتيوب.

موعد مباراة الهلال والفيحاء اليوم

تقام مباراة الهلال والفيحاء يوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023. ستكون هذه المباراة مباراة قوية والتي يقوم بالاستعداد لها من قبل الفريقين كما تعتبر أول ظهور لنيمار مع الهلال وتقام على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

يمكننا ان نستمتع بمشاهدة المباراة على قنوات الرياضية السعودية SSC هي القنوات الناقلة الحصرية للمباريات والتي تمتلك حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين، دوري روشنوانه يمكننا القيام بالدخول على الاعدادات الخاص بك ثم يتم النقر على زر ادخال تردد وبعدها اختيار القمر النايل سات ثم يتم كتابة التردد وكافة البيانات الخاصة بها والنقر على بحث ستظهر القناة ثم يتم النقر على حفظ القناة.

تشكيل الهلال اليوم امام الفيحاء :

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: عبد الحميد سعود – علي البليهي – محمد جحفلي – ناصر الدوسري

الوسط: روبن نيفيز – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

الهجوم: مالكوم – عبد الله الحمدان – ميشايل.