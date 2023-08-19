“ابحث عن اسمك”.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة PDF عبر منصة مظلتي spa.gov.iq ووزارة العمل العراقية

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023، يبحث الالاف من المواطنين أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة PDF عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية في عموم المحافظات العراقية، حيث يتم صرف الوجبة التاسعة المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 للفقراء ومحدودي الدخل ممن لا يمتلك دخل شهري ثابت أو أي أصول وممتلكات، واليكم رابط تحميل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة PDF لمعرفة اسماء الدفعة الخامسة، فتابعونا.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يمكنك استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر منصة مظلتي التابعة لوزارة العمل العراقية قريبا، حيث أعلن السيد الوزير أن الدفعة الخامسة من الوجبة التاسعة ستصرف لحوالي 64 ألف أسرة موزعة على جميع محافظات العراق، بعد أن يتم الانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة، ويهدف برنامج الرعاية الاجتماعية تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتقديم الدعم المالي لهم في اطار تحسين ظروف المعيشة لديهم في ظل حالة التضخم والتدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ومؤخرا قد استفاد من برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 150 ألف مواطن، ويمكنك الاطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 PDF الوجبة التاسعة عبر موقع مظلتي من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة مظلتي.

قم بالدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية.

اختر أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023.

قم بادخال البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح.

اضغط على كلمة “استعلام”.

سيظهر امامك فورا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023

والآن مع شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة 2023 التي أعلنت عنها وزارة العمل العراقية مؤخرا، وهي: