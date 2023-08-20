spa.gov.iq اسماء الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 pdf الوجبة الخامسة اعرف الآن اسماء المشمولين من وزارة العمل

تداولت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، حيث سيتم الإعلان عنها من خلال منصة مظلتي من أجل الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي الذي توفره العراق، وينبغي الإشارة إلى أن وزارة العمل بالعراق قد استقبلت طلبات المواطنين التي قد تصل نحو 300،000 طلب وذلك بسبب الانهيار الاقتصادي التي تعرضت له البلاد خلال الأعوام الماضية، لذلك سعت الحكومة إلى رفع مستوى المعيشة لدى مجموعة من الفئات سوف نتحدث عنها بالتفصيل عبر السطور القادمة.

تنزيل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

سهلت وزارة العمل بالعراق طريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 رغبة في تخفيف الضغط على المراكز الحكومية المتخصصة في هذا الشأن، كما أنها وضعت عدة شروط ينبغي على المتقدمين استيفاؤها حتى يحصلوا على الرعاية الاجتماعية، قد تشمل هذه الرعاية توفير مبلغ مالي شهريا للأسر الفقيرة والمحتاجة، أو رعاية صحية أو تعليمية، يمكن توضيح بعض الشروط على النحو التالي:

أن يكون المواطن يحمل الجنسية العراقية.

أن يكون لديه أسرة مكونة من أربعة أفراد على الأقل.

أن يتراوح عمر الرجال من 18- 60، وأما السيدات تكون أعمارهم مابين 15 إلى 55.

ألا يملك أي أملاك أو يكون حاصلا على تأمين اجتماعي أو صحي.

استخراج اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023

يتاح لأي متقدم الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 عبر المواقع الرسمية المعلنة عنها وخصوصا منصة مظلتي عبر اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

النقر على منصة مظلتي الوجبة التاسعة.

تحديد الرعاية الاجتماعية.

الضغط بعد ذلك على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

إدخال المعلومات المطلوبة الخاصة بالمتقدم بشكل صحيح.

وبالتالي سوف تبدو لك جميع أسماء المستفدين من الرعاية الاجتماعية.

ويمكنك من خلال اتباع الطريقة الآتية معرفة ما إذا تم الموافقة عليك أن تكون ضمن برنامج الدعم الاجتماعي الذي توفره الحكومة العراقية أم لا.