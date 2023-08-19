شرح التقديم على استمارة القبول المركزي 2023 بالجامعات العراقية والمعاهد وهذه هي الحدود الدنيا لمؤشرات القبول

استمارة القبول المركزي، في هذه المرحلة يجهّز كل طلاب الصف السادس الإعدادي أنفسهم لاختيار تخصصاتهم المستقبلية، وقد أعلنت وزارة التعليم عن نهج جديد للكشف عن النتائج حيث أنه سيتم الكشف عنها تدريجياً وفقًا للمعدلات المطلوبة والحد الأدنى المحدد بعناية من الوزارة، وتسعى الوزارة من خلال دليل الطالب إلى توجيههم نحو الجامعات، وفي الأيام المُقبلة، سيتم تفعيل رابط الاستمارة المهمة لعملية التقديم وستحدّد الوزارة الموعد الرسمي للكشف عن تفعيل هذه الاستمارة.

استمارة القبول المركزي

التقديم للقبول المركزي في العراق لعام 2023 يأتي عبر استمارة القبول المركزي، حيث يقدم للطلاب رابط إلكتروني خاص تم تطويره بعناية من قِبل وزارة التربية والتعليم العراقية، هدفه تسهيل عملية تسجيل رغبات الطلاب للالتحاق بالكليات والمعاهد وفق مجموع درجاتهم، تتكون الاستمارة من 50 خانة، إلا أنه يُسمح بملء 35 رغبة فقط، سيتم توزيع الطلاب على مختلف الكليات والمعاهد استنادًا إلى درجاتهم الإجمالية والتفضيلات التي قاموا بتسجيلها.

نظام القبول المركزي في الجامعات العراقية يُعد مبادرة هامة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عمليات القبول في الجامعات الحكومية بالبلاد، يقوم هذا النظام بتنظيم معدلات القبول في الجامعات من خلال توجيهات ومبادرات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

رابط استمارة التقديم في القبول المركزي 2024

ليتمكن الطلبة في العراق من تقديم طلباتهم للالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة، يجب اتباع خطوات واضحة في ملء استمارة القبول المركزي لعام 2023، كالتالي: