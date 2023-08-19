متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1445.. نزول الدعم الإضافي لحساب المواطن شهر سبتمبر 2023

متى ينزل حساب المواطن بالهجري 1445، يعد برنامج حساب المواطن من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، حيث إنه يقدم الدعم إلى العديد من الفئات الأكثر احتياجًا وذات الدخل المحدود والمتوسط، إضافة إلى أن الدعم الخاص بحساب المواطن يأتي بالزيادة الملكية الأخيرة التي تم الإعلان عنها من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وفي هذا سنوضح لكم متى ينزل حساب المواطن بالهجري.

متى ينزل حساب المواطن بالهجري

أكدت برنامج حساب المواطن، أن قيمة الدعم يتم نزوله يوم 25 – صفر – 1444، فضلاً عن أن ذلك يوافق يوم 10 سبتمبر 2023، إضافة إلى أنه يأتي بقيمة الدعم الإضافي التي تم الإعلان عنه مؤخرًا، ليحصل عليه العديد من الفئات والأسر الأكثر احتياجًا وذات الدخل المتوسط والمحدود في المملكة العربية السعودية، وفي الفقرة التالية نوضح لكم كيفية الاستعلام عن أهلية حساب المواطن، حتى يتعرف عليه الجميع.

الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الاستعلام عن أهلية حساب المواطن للدفعة الجديدة من شهر سبتمبر وفقًا لما يلي:-