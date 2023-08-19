عاجل ⭕️ التربية تحديد جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023 في جموع المحافظات

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، يتساءل الكثيرون من طلاب السادس الإعدادي في العراق عن موعد امتحانات الدور الثاني لعام 2023. وحتى الآن، لم تحدد وزارة التربية العراقية الموعد الرسمي لهذه الامتحانات، ووفقًا للمصادر تمثلت طلبية لجنة التربية النيابية في تحديد موعد الدور الثاني لامتحانات السادس الإعدادي بتاريخ لاحق من شهر سبتمبر 2023، ومن خلال التقرير التالي موعد امتحانات الصفوف الغير منتهية.

جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني

كشفت وزارة التربية العراقية عن جدول امتحانات السادس الاعدادي الدور الثاني 2023، سيتم بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي والثالث المتوسط في 21 أغسطس 2023 وستمتد حتى نهاية الشهر، تنتهي امتحانات المرحلة المتوسطة في 29 أغسطس، بينما تنتهي امتحانات المرحلة الابتدائية في 28 أغسطس.

ستستمر هذه الامتحانات لمدة أسبوع كامل باستثناء يوم الجمعة، تؤكد المتحدث باسم وزارة التربية أنه لم يطرأ أي تغيير على هذه المواعيد، هناك أيضًا تفاصيل حول مواعيد الصفوف غير المنتهية ولم يتم تحديد موعد امتحانات الدور الثاني للسادس اعدادي بعد، هذا هو جدول الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية والتعليم المسرع للدراسات العربية والكردية والتركمانية والأجنبية للعام الدراسي 2022/2023.

موعد امتحانات الصفوف الغير منتهية السادس الاعدادي 2023

أعلنت وزارة التربية في العراق عن جدول الامتحانات الدور الثاني لعام 2023 للصفوف الغير منتهية، هذه الفرصة مخصصة للطلاب الذين لديهم صعوبات في مادة أو مواد قليلة بعد اجتيازهم للامتحانات الأولية، أما للطلاب الذين يواجهون صعوبات في أكثر من مادتين، فلن يكون لهم فرصة الانضمام للامتحانات الثانية، يُسمح بالمشاركة للطلاب الذين حضروا الامتحانات الأولية، ومن غير المسموح للطلاب الذين لم يحضروا أو تغيبوا عنها، سيتم تأجيل أيام الامتحانات إذا تداخلت مع عطلة رسمية، وستبدأ الامتحانات في تمام الساعة الثامنة صباحًا في جميع المديريات التعليمية.