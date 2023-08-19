الساعة كام؟ حفل تقديم نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي اليوم

ينتظر الكثير من جماهير الهلال الحفل الذي يقام اليوم وهو حفل تقديم نيمار دا سيلفا لاعباً جديداً للزعيم الهلالي فقد وقع عقد مع الهلال يمتد حتى يونيو من عام 2025 ومن خلال مقالنا سنتعرف على حفل تقديم نيمار دا سيلفا مع الهلال السعودي اليوم.

حفل تقديم نيمار تذاكر

يبحث الكثير من محبي نادي الهلال عن كيفية حجز تذاكر حفل تقديم نيمار والتي تم توفيرها على تطبيق بلو ستور المنصة الرسمية لحجز تذاكر حفل نيمار وانها تعد من ضمن الفرص اليت يبحث عنها الكثير من محبي نادي لهلال لمشاهدة حفل تقديم نيمار نجم باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق كما تقام الحفل على كل من القنوات التالية.

قناة SSC.

shahid vip.

يوتيوب.

يلا شوت

حفل نيمار مباشر تويتر.

الساعه كم حفل تقديم نيمار

من المقرر ان تقام الحفل اليوم وذلك ضمن مباراة الفريق ضد نادي الفيحاء في إطار منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي في تمام الساعه التاسعه مساءً وانه سيكون حفل مميز فرحة باللاعب.

أسعار تذاكر حفل تقديم نيمار اليوم 19-8-2023

ستكون التذاكر اليوم بسعر موحد يبلغ 65 ريال سعودي فقط واليت يتم فيها تقديم لاعب نيمار الذي انضم مؤخراً لصفوف الهلال بعقد يمتد لموسمين بدون قابلية التمديد والذي ينتظر الكثير من محبي ومتابعي كرة القدم في السعودية ومن المتوقع ان يتم القيام بها من خلال حفل خيالي لفرحة النادي بحصوله على لاعب مميز ولكي يعمل على تحقيق الفوز للنادي والوصول به لاعلي مستوى.