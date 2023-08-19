يلا جهزوا ورقكم وخدوا معاشكم.. قانون المعاش المبكر الجديد 2023 وتسهيلاته لموظفي القطاع العام والخاص

في الآونة الأخيرة، تزايد اهتمام الكثير من العاملين في القطاع العام والخاص بموضوع “قانون المعاش المبكر الجديد 2023″، وشروط المعاش المبكر سواء لموظفي القطاع العام أو القطاع الخاص، حيث يبحث هؤلاء الموظفون عن معرفة الشروط والمتطلبات للخروج إلى المعاش المبكر في عام 2023، لذا من خلال هذا المقال سنوضح لكم شروط استحقاق المعاش المبكر لموظف القطاع العام ولموظف القطاع الخاص وكيفية التقديم عليه.

شروط الخروج على المعاش المبكر

للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع العام وفقاً لقانون المعاشات الجديد 2023، هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها:

يتطلب القانون وجود مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويتمثل حق الموظف في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، ويجب أن لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، ولا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر إذا لم تكن مدة اشتراكه التأميني على الأقل 20 عامًا، ومن المتوقع أن تزيد هذه المدة إلى 25 عامًا ابتداءً من يناير 2025، وللخروج للمعاش المبكر يجب أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة.

شروط المعاش المبكر للقطاع الخاص

قانون المعاشات الجديد 2023 ينص على شروط محددة للخروج إلى المعاش المبكر في القطاع الخاص:

يجب أن يبلغ سن الموظف 50 عامًا على الأقل ليكون مؤهلاً للخروج للمعاش المبكر.

يشترط القانون عدم وقوع أي إجراء تأديبي ضد الموظف خلال فترة عمله كشرط للحصول على المعاش المبكر.

يجب توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجر الموظف أو دخل التسوية الأخير.

يجب أن لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى المحدد للمعاشات.

يجب تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، ويتم إضافة خمس سنوات إلى مدة الاشتراك.

في حال تجاوز الموظف سن الـ 55 عامًا وكان لديه مدة اشتراك أكثر من 20 عامًا في التأمينات الاجتماعية، يتم تسوية حقوقه التأمينية استنادًا إلى مدة اشتراكه، مع إضافة الخمس سنوات الإضافية لاستكمال فترة الخدمة.

بموجب القانون الجديد، يُحرم الموظف الذي يخرج للمعاش المبكر من التعيين في أي مؤسسة أو وحدة تخضع لأحكام قانون العمل.

مزايا الخروج على المعاش المبكر

على الرغم من الشروط المرتبطة بالخروج المبكر للمعاش، إلا أنه يأتي ببعض المزايا، مثل:

فترة استراحة مبكرة للاستمتاع بالحياة.

تحقيق أهداف شخصية أو مهنية جديدة.

إمكانية العمل بشكل جزئي.

عيوب الخروج على المعاش المبكر

من العيوب المحتملة للخروج المبكر للمعاش:

الحاجة إلى تخطيط مالي دقيق لتغطية الاحتياجات المالية للمستقبل.

تقليل قيمة المعاش نتيجة للانقطاع المبكر عن العمل.

الإجهاد النفسي والاجتماعي بسبب تغييرات في الروتين اليومي.

كيفية التقديم للخروج المبكر للمعاش

إذا كنت تنطبق عليك الشروط المذكورة وترغب في الخروج المبكر للمعاش، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

تحتاج إلى جمع جميع المستندات المطلوبة، مثل الهوية الشخصية وشهادات العمل وتقارير الرواتب وأي وثائق أخرى مهمة، وتحتاج إلى تقديم طلب رسمي للخروج المبكر للمعاش إلى الجهة المعنية، مع تقديم جميع المستندات المطلوبة، وقد يتطلب الأمر بعض الوقت لمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب.