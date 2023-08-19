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“عايز تطلع على المعاش؟؟!!”.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2023 لموظفين القطاع العام والخاص وفقا للقانون الجديد
شروط الخروج على المعاش المبكر 2023
شروط الخروج على المعاش المبكر 2023، يبحث الالاف من الموظفين عن شروط الخروج عى المعاش المبكر 2023 التي ضمنها قانون التأمينات الجديد الذي تم كشف النقاب عنه مؤخرا، حيث أوضح القانون شروط المعاش المبكر 2023 لموظفين القطاع العام والخاص على حد السواء، حيث يتسأل عدد كبير من العاملين في القطاع العام والخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش حول قانون المعاشات الجديد، واليكم نرصد شروط المعاش المبكر 2023 في نقاط مبسطة، فتابعونا.
شروط الخروج على المعاش المبكر 2023 للقطاع العام
وقد حدد قانون التأمينات كافة شروط الخروج إلى المعاش المبكر 2023 للقطاع العام لجميع العاملين به، وقد جائت تلك الشروط كما يلي:
- على الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2023 أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.
- لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر إذا كان غير متوافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.
- أن يتوافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
شروط الخروج على المعاش المبكر 2023 للقطاع الخاص
وإذا رغب موظف القطاع الخاص في الخروج على المعاش المبكر فأن قانون المعاشات الجديد 2023 تنص شروطه على:
- أن يكون سن الموظف 50 عام.
- عدم وقوع أي إجراء تأديبي من المؤسسة التي ينتمي إليها الموظف خلال فترة عمله.
- لا تقل مدد الاشتراك التأميني عن الحد الأدنى الخاص بالمعاشات.
- توافر مدة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، التي تمنح الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من أجره أو دخل التسوية الأخير.
- أن يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية للموظف وفقًا لمدة الاشتراك، بإضافة خمس سنوات.
- في حالة تجاوز سن الموظف الـ 55 عاما، ومدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعي أكثر من 20 عاما يتم تسوية كافة الحقوق التأمينية مستندة على مدة الاشتراك بالتأمينات، ويتم إضافة المدة الباقية (الـ 5 أعوام) إليها لإنهاء الخدمة.