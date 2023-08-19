“عايز تطلع على المعاش؟؟!!”.. شروط الخروج على المعاش المبكر 2023 لموظفين القطاع العام والخاص وفقا للقانون الجديد

شروط الخروج على المعاش المبكر 2023، يبحث الالاف من الموظفين عن شروط الخروج عى المعاش المبكر 2023 التي ضمنها قانون التأمينات الجديد الذي تم كشف النقاب عنه مؤخرا، حيث أوضح القانون شروط المعاش المبكر 2023 لموظفين القطاع العام والخاص على حد السواء، حيث يتسأل عدد كبير من العاملين في القطاع العام والخاص الراغبين في إنهاء خدمتهم قبل الوصول إلى سن المعاش حول قانون المعاشات الجديد، واليكم نرصد شروط المعاش المبكر 2023 في نقاط مبسطة، فتابعونا.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2023 للقطاع العام

وقد حدد قانون التأمينات كافة شروط الخروج إلى المعاش المبكر 2023 للقطاع العام لجميع العاملين به، وقد جائت تلك الشروط كما يلي:

على الموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2023 أن يكون للمؤمن عليه، مدة اشتراك لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة مثلما هو معمول به في القانون الحالي.

لا يُسمح بخروج أي موظف إلى المعاش المبكر إذا كان غير متوافر مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا على أن ترتفع هذه المدة إلى 25 عامًا في يناير 2025.

أن يتوافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والتي تُعطي الموظف الحق في الحصول على معاش لا يقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

شروط الخروج على المعاش المبكر 2023 للقطاع الخاص

وإذا رغب موظف القطاع الخاص في الخروج على المعاش المبكر فأن قانون المعاشات الجديد 2023 تنص شروطه على: