خبر بمليون جنيه.. معاشات 1000 جنيه لكافة المواطنين في مصر تعرف على الشروط لتستلم معاشك

مع انتشار عدد متزايد من العمالة غير المنتظمة في مصر، أصبحت معرفة شروط الحصول على معاش شهري من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أمرًا بالغ الأهمية، حيث يسعى العديد من الأفراد في هذه الفئة إلى فهم الإجراءات المتبعة والمستندات المطلوبة للحصول على المعاش، لذلك سنقدم شروط الحصول على معاش العمالة غير المنتظمة والمستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة الغير منتظمة.

شروط الحصول على معاش العمالة غير المنتظمة

تتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لفئة العمالة غير المنتظمة فرصة الحصول على معاش شهري، ولكن بشرط توافر بعض الشروط، وفيما يلي الشروط الأساسية للحصول على معاش العمالة غير المنتظمة:

يجب على المؤمن عليه من العمالة غير المنتظمة تقديم طلب اشتراك بالتأمين الاجتماعي إلى مكتب التأمينات المناسب لمنطقة إقامته.

يجب أن يكون لديه صورة شهادة ميلاد سارية.

يجب أن يقدم صورة بطاقة الرقم القومي.

يجب تقديم طلب اشتراك مؤمن عليه للعاملين بالقطاع الخاص، وذلك وفقًا للنموذج المعتمد.

في حالة وجود مدد سابقة، يجب تقديم صحيفة البيانات الأساسية وفقًا للنموذج المحدد.

يجب تقديم بيان بمدد الاشتراك السابقة للمؤمن عليه، وفقًا للنموذج المعتمد، أو بيان يفيد بمدى استحقاقه معاشًا آخر.

يجب تقديم تقرير اللياقة الطبية عند بداية الاشتراك أو صورة منه.

يجب تقديم شهادة ملكية أو حيازة زراعية من الجهة المختصة.

يجب تقديم بيان تدرج المهنة، والذي يتم إصداره من مصلحة الأحوال المدنية.

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة 2023

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة خلال احتفال عيد العمال، وإن منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023 تبلغ قيمتها 1000 جنيه.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2023

للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة من هنا. أدخل البيانات المطلوبة بدقة وصحة. اضغط على أيقونة الاستعلام. ستظهر لك صفحة تمكنك من الاستعلام عن أسماء المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة وتواريخ صرفها وطرق استلامها.

كيفية استلام منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن استلام منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2023 من خلال الخدمات المتاحة، مثل خدمات اتصالات أو فودافون كاش، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك بحسب الاختيار المناسب لك.