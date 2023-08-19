عاجل السفارة السعودية بالكويت تُصدر تحذير لمواطنيها المقيمين تنفيذ هذا الأمر قبل مغادرة الكويت

نوهت السفارة السعودية بالكويت جميع المواطنين السعوديين بأنه بدءًا من اليوم التاسع عشر من شهر أغسطس، لابد على المغادرين لأراضي الكويت أن يقوموا بسداد جميع المخالفات من خلال البوابة الإلكترونية أو حتى بالأقسام التي تتبع لإدارة المرور أو عبر استخدام المكاتب المتواجدة داخل المنافذ الجوية والبرية والبحرية وهنا يمكننا شرح تفاصيل سداد المخالفات المرورية.

سداد المخالفات المرورية

ذكرت سفارة السعودية داخل الكويت من خلال الحساب الرسمي لها في تويتر، بأنه بدءًا من السبت التاسع عشر من أغسطس على كافة المواطنين السعوديين الذين يرغبون في مغادرة الكويت، أن يسددوا جميع المخالفات المرورية بالمكاتب والمنافذ وإدارات المرور، فبإمكانهم أن يختاروا ما يناسبهم في القيام بذلك، ووزارة الداخلية الكويتية قد ذكرت مسبقًا أنه لابد من تسديد المخالفات التي تم تسجيلها على الأجانب الراغبين بمغادرة البلاد لأي سبب، ولقد أهابت وزارة الداخلية بالكويت بضرورة الالتزام بجميع الأحكام القانونية وعدم مخالفتها، إذ أنها لن تتهاون في القيام بواجبها في حفظ النظام والأمن العام.

السفارة السعودية بالكويت الاستعلام عن مخالفات المرور

طبقًا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة الداخلية في الكويت، فلابد من تسجيل جميع المخالفات المرورية التي تخص المركبات الأجنبية والتي تعد غير كويتية عبر نقاط التحصيل، بمنافذ الحدود أو المكاتب التابعة للمرور، وبإمكان الأشخاص الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: