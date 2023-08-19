“بشرى سارة لأصحاب المعاشات” قرار جديد بشأن العلاوات الخمس في هذا الموعد.. تعرف على التفاصيل

في الآونة الأخيرة زدات معدلات البحث حول صرف العلاوات الخمس وما هو القرار النهائي المُحدد من قبل المحكمة، حيث توجد مجموعة كبيرة من الفئات المستحقة لهذه العلاوات ينتظرون تحديد موعد الصرف وفقًا لما تُحدده حكومة جمهورية مصر العربية، لذا سنتطرق الآن لتوضيح قرار جديد بشأن العلاوات الخمس في هذا الموعد وإمكانية الاستعلام عنها بكل سهولة ويُسر.

قرار جديد بشأن العلاوات الخمس

يتساءل خلال الآونة الأخيرة الكثير من الأشخاص في جمهورية مصر العربية حول موعد صرف العلاوات الخمس والمزيد من التفاصيل الآخرى رغبةً في معرفة مصير صرفها، ولكن أوضحت الجهات المسوؤلة أنه المحكمة سوف تنظر يوم 21 أغسطس لعام 2023 في هذه القضية نظرًا لطلب الحكومة المُقدمة إليها بتأجيل القضية، حيث تحتوي هذه الدعوى على ضرورة قيام الحكومة بتدبير الموارد المالية لكي يتم صرف العلاوات الخمس التي تُقدر بقيمة تصل لـ 80% من آخر خمس علاوات لم يتم إضافتها.

الفئات المستحقة للعلاوات

بالنسبة للفئات المستهدفة من هذه الدعوى هما الأشخاص الذين تقاعدو مُنذ شهر يونيو لعام 1987 لـ شهر يونيو عام 2006م حيث لم تصرف لهم العلاوات الخمس في عام 2020 وفقًا للقانون، ولكي تتمكن من الاستعلام عنها لابد من اتباع الآتي:

قم بالذهاب إلى الرابط الرسمي الخاص بهيئة التأمينات الاجتماعية.

اكتب الرقم القومي وباقي التفاصيل بدقة كاملة.

انقر على خانة أنا لست روبوت ثم انقر على استعلام.

ستظهر لك كافة التفاصيل التي تخص العلاوات.

تجدر الإشارة إلى أن الحُكم سيكون بتاريخ 21 أغسطس الجاري فسوف نوفكيم بالأخبار بشكل مباشر.