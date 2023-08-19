مباراة الهلال ضد الفيحاء الان.. في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة.. استمتع بالمباراة الآن

مباراة الهلال ضد الفيحاء الان، هذا وقد تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، إلي نحو الأراضي السعودية اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023، لمتابعة مباراة قوية ومثيرة، تلك التي سوف تجمع بين الهلال ضد نظيره الفيحاء، حيث يطل الزعيم، بعد تدعيم صفوفه بعناصره العالمية، حيث سوف يتجمع الجميع لمتابعة هذا اللقاء ليس من أجل الاطمئنان على فريق الهلال وحصوله على النقاط الثلاث، ولكن الجميع قد يترقب بشغف رؤية كيف سيقدم الهلال نجمه الجديد نيمار دا سيلفا لجماهيره، حيث لن يشارك الدولي البرازيلي في اللقاء ولكن قد هناك حفل لتقديمه قبل المباراة المتوقع أن تكون صعبة لكتيبة المدرب جورجي جيسوس، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة.

مباراة الهلال ضد الفيحاء الان

هذا وسوف تنطلق المباراة في اليوم السبت الموافق 19 أغسطس 2023 على ملعب الملك فهد الدولي الموجود بالعاصمة السعودية الرياض، حيث حُددت التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية موعدًا لانطلاق قمة الجولة الثانية من دوري روشن للمحترفين.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيحاء في الجولة الثانية

هذا وقد يمكنك متابعة مباريات الدوري السعودي الممتاز روشن عبر أثير قنوات، SSC 1 SD و التي قد حصلت على جميع الحقوق الحصرية لإذاعة المسابقات المحلية للدوري السعودي، حيث يعلق على المباراة عبر القناة الصوتية الأولى سيتواجد المعلق عيسى الحربين، فيما قد يتواجد عبد الله الغامدي عبر القناة الصوتية الثانية.

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