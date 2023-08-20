رقم مصرف الراجحي المجاني للتواصل على مدار 24 ساعة

يُعد مصرف الراجحي من أكبر وأشهر البنوك الموجودة في المملكة السعودية، وذلك بسبب الخدمات البنكية المتنوعة والمسيرة التي يقدمها لعملائه، ومن أهم الخدمات التي يقدمها خدمة الهاتف المصرفي، التي تتمثل في الرد على أسئلة واستفسارات العملاء وتقديم المساعدة في العمليات المصرفية طوال ألـ 24 ساعة، لذلك سوف نوضح لكم الرقم المجاني للتواصل مع الراجحي وكل الطرق المتاحة أيضًا في السطور التالية.

رقم مصرف الراجحي المجاني

يستطيع كل عملاء مصرف الراجحي التواصل مع خدمة العملاء في المصرف على مدار اليوم والقيام بكل العمليات البنكية الخاصة بحسابتهم وذلك يتم عن طريق الجوال أو التليفون الأرضي وسواء كان العميل داخل أو خارج المملكة أو حتي في أثناء الإجازات الرسمية، لذلك سوف نقدم لكم أهم الأرقام المتاحة للتواصل مع البنك:

رقم الهاتف المجاني المميز لعملاء بنك الراجحي هو 8001248880.

رقم الهاتف المجاني الموحد لعملاء الراجحي هو 920003344.

رقم الواتس اب المجاني لخدمة العملاء في الراجحي هو 920003344.

الرقم المجاني للشكاوى 8001244455.

طريقة التسجيل في خدمة الهاتف المصرفي في الراجحي

نظام الرد الآلي في بنك الراجحي يتطلب بعض البيانات الضرورية الواجب إدخالها لإتمام عملية التسجيل في الهاتف المصرفي، لذلك سوف نوضح لكم طريقة التسجيل بشكل صحيح في الخدمة عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

يجب أن يتصل العميل على الرقم الموحد للبنك وهو 966920003344 لعملاء العادين أما المتميزين 8001248880.

يضغط العميل على رقم للتحدث باللغة العربية.

يضغط العميل على رقم 3 لاختيار خدمة التسجيل في الهاتف المصرفي.

كتابة رقم بطاقة الصراف الآلي ويشترط أن تكون البطاقة غير منتهية.

يقوم العميل بالضغط على رقم 1 وكتابة الرقم السري لبطاقة الصراف الآلي.

كتابة أخر 7 أرقام من الحساب الجاري.

كتابة رقم سري خاص بخدمة الهاتف المصرفي ثم تأكيد الرقم السري.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات يكون العميل تمكن من إتمام التسجيل بنجاح.

طريقة تفعيل خدمة الهاتف المصرفي في الراجحي

يجب على العميل بعد إتمام عملية التسجيل في الهاتف المصرفي تفعيل تلك الخدمة ويتم ذلك عن طريق الآتي:

يجب أن يتصل العميل على الرقم التالي 920003344.

ثم الضغط على رقم 1 لاختيار اللغة العربية.

الضغط على رَقم 2 لاختيار خدمة التحويل وسداد المصاريف.

الضغط على رقم 1 واختيار الحوالات المالية.

الضغط على رَقم 4 لاختيار خدمات المستفيدين.

الضغط على رقم 1 لتفعيل خدمة الهاتف المصرفي في مصرف الراجحي.

اختيار الرقم المراد تفعيله.

كتابة الرقم السري الذي تم إرساله إلى جوال العميل.

معرفة رقم بطاقة صرافة الراجحي خلال رَقم الجوال.

من الممكن معرفة رقم بطاقة صرافة الراجحي خلال رَقم الجوال يكون ذلك عن طريق التواصل مع أحد ممثلي خدمة عملاء الراجحي على الرقم التالي 920003344، وسوف يتم الرد على جميع استفسارتكم لمعرفة رقم بطاقة الصراف.

شروط الرقم السري لخدمة الهاتف المصرفي

هناك مجموعة من الشروط لابد من اتباعه الخاصة بالرقم السري لخدمة الهاتف المصرفي وهي:

يجب أن يكون الرقم مكون من أربع أرقام. ألا يكون الرقم متشابهة أو متطابق. ألا يبدأ الرقم بصفر. ألا يكون الرقم السري مطابق لرقم الصراف الآلي. كما يجب ألا يكون الرقم سنة تاريخية أو ميلادية. يشترط ألا يكون الرقم من ضمن أخر خمس أرقام لخدمة الهاتف المصري عند إعادة التسجيل.



مميزات رقم الهاتف المصرفي لبنك الراجحي

لبنك الراجحي العديد من المميزات التي يمكن الحصول عليها عن طريق رقم الهاتف المصرفي وهي: