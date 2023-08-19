مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد الان .. مباراة من العيار الثقيل مليئة بالمفاجآت

مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد الان، هذا وقد يفتح ملعب الاتحاد أبوابه لاستضافة مباراة تعد هي من العيار الثقيل حيث سوف تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد نظيره فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي ، وذلك في مباراة تعد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، حيث سوف نسعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة التي تنقل اللقاء والمعلق وملعب المباراة، لمعرفة التفاصيل تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز البديل، حيث جاء على النحو التالي.

مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد الان

إذا كنت تريد مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد الآن فتابع السطور المقبلة، حيث سوف تقام هذه المباراة التي سوف تجمع بين فريق مانشستر سيتي ضد منافسه فريق نيوكاسل يونايتد ، اليوم السبت الموافق 19 أغسطس الجاري 2023، وذلك في مباراة تعد ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، حيث سوق تنطلق صافرة بداية الشوط الأول في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت دولة موريتانيا، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت دولة تونس والجزائر والمغرب، وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت دولة ليبيا والسودان، وفي تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت دولة مصر والسعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين والصومال، وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد، حيث سوف تذاع مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد اليوم في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة beiN Sports premium 1 ، وقناة beIN 4 K، لأن هي الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال، حيث سوف يتولى المعلق الرياضي الكبير حفيظ دراجي مهمة التعليق على أحداث مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2023.