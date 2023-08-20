لو الفاتورة غالية واستهلاكك قليل”.. جهاز بالمنزل يتسبب في ارتفاع فاتورة الكهرباء الحق نفسك

بالرغم من لجوء العديد من الأسر إلى استخدام أجهزة كهربائية أقل حجمًا واستهلاكًا، إلا أن الفواتير الكهربائية المرتفعة تظل تشكل همًا للكثيرين، يلقى اللوم في كثير من الأحيان على أجهزة التكييف كمصدر رئيسي لهذا الإرتفاع، ولكن الحقيقة قد تكون مختلفة تمامًا فقد يكمن السبب الحقيقي وراء ارتفاع الفاتورة في وجود أجهزة صغيرة وبسيطة تستهلك الكهرباء بشكل كبير.

جهاز كهربائي صغير يزيد من فاتورة الكهرباء

هناك جهاز صغير ورخيص يكلف حوالي 50 جنيهًا يمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع فواتير الكهرباء، لذا من المستحسن التخلص من هذا الجهاز دون تردد لتقليل فاتورتك إلى النصف، ويعتقد أن استهلاك الكهرباء الزائد يرجع إلى استخدام أجهزة الشحن المحمولة المعروفة بـ “الباور بانك” بشكل دائم، على الرغم من صغر حجمها، إلا أن هذه الأجهزة تستهلك الكهرباء بشكل متواصل حتى عندما لا تكون متصلة بأي أجهزة أخرى، وهذا يعود إلى وجود ظاهرة تسرب الطاقة، لذا يُفضل بشدة فصل هذه الأجهزة عن مصدر الكهرباء بشكل كامل عندما لا تُستخدم لتجنب استهلاك غير ضروري للطاقة والحد من ارتفاع الفواتير.

كيفية التقليل من استهلاك الكهرباء

إليك بعض الإرشادات لتقليل استهلاك الكهرباء وزيادة كفاءة استخدام أجهزة الشحن المحمولة “الباور بانك”: